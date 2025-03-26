疫情時搬到夢寐以求的新居為何住不長？他們紛紛回老家

示意圖。（取自123RF）

華爾街日報(WSJ)25日報導，新冠疫情 期間遠距上班的工作形態，讓不少專業人士分紛搬到夢寐以求的新家，但住了一陣子之後開始後悔，決定放棄；五年後的現在，有些人回到原本居住的地方，有些人則轉往其他地點重新開始，改變心意是因為新家沒有想像中那般美好、人生地不熟交不到新朋友，或者受不了新環境的氣候或通勤狀況。

疫情期間，任職於資訊產業的布洛德斯基(Mitchell Brodsky)與公關公司創辦人妻子蕾貝卡(Rebecca Goldberg Brodsky)都在布魯克林 (Brooklyn)貝瑞吉(Bay Ridge)750平方呎兩臥公寓家裡遠距上班，同時要照顧兩個幼齡孩子，2020年9月以45萬賣掉房子，搬到新澤西州普林斯頓(Princeton)三層樓連棟屋(townhouse)。

來到有著田園美景的新家後，實際狀況卻出現落差，蕾貝卡經常上網搜尋布魯克林公寓訊息，2021年9月搬回布魯克林，住在110萬買下的卡羅爾花園(Carroll Gardens)康斗公寓(condo)。與新州連棟屋住家相比，康斗公寓面積少了大約700平方呎，為了讓空間發揮最大利用，主臥室採用俗稱墨菲床(Murphy bed)的隱藏式活動床鋪。

任職科技業的波特(Michael Porter)與圖書館員妻子珍娜(Jana Porter)2020年離開曼哈頓，搬回珍娜故鄉密蘇里州堪薩斯市，方便珍娜就近照顧母親。由於珍娜在老家找不到工作，2024年11月又獲得布朗士社區大學(Bronx Community College)聘用，兩人又回到紐約，月租4300元住在英德伍(Inwood)兩臥公寓。

珍娜表示，並沒有討厭堪薩斯市，在當地也開始交到朋友，只是非常喜歡百老匯音樂劇，「紐約還是比較適合我們」。

2020年3月，76歲退休小兒科醫師李普森(Edward Lipson)與退休移民律師妻子安(Ann Lipson)以176萬元賣掉居住多年的加州 聖塔克魯茲(Santa Cruz)住家，2020年4月搬到俄勒岡州波特蘭南邊奧斯威戈湖(Lake Oswego)的130萬元新家。李普森選擇搬到波特蘭郊區是因為嚮往熱鬧都會區，搭配戶外生活及溫和天候，結果卻事與願違。

疫情期間波特蘭社會抗爭不斷，經常有示威抗議，讓李普森夫妻感到不舒服，熱浪、冰雪暴、野火接連而來，更令他們吃不消。落腳一年後，他們決定搬回加州，以165萬賣掉房子，2022年3月在距離舊家僅40哩的太平洋叢林(Pacific Grove)買下191萬元房子。安表示，如果一切重來，「我們會選擇留在原本的地方」。

紐約市白金房地產公司(Platinum Properties)銷售主任賈斯提亞布羅(Karen Gastiaburo)表示，疫情的出現讓許多搬家計畫加速進行，「但現在我們看到民眾調整步伐，重新評估希望追求的長期目標與生活方式究竟是什麼。」