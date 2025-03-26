美國十大「最健康城市」 加州占一半

柏克萊市連續三年蟬聯榜首。歐新社

在決定居住地點時，可能會考慮許多因素：氣候、鄰里氣氛、安全性、學區等等，但是，還有另一個可能需要考慮的要素：城市的健康等級。

「美國財富雜誌」（Fortune）報導指出，居民壽命和健康狀況與居住地直接相關，影響長壽、疾病和心理健康的因素包含：社區是否能獲得醫療照護、是否鄰近綠地，以及是否能輕易購買到健康食品等等。

舉例來說，獲得優質食物會讓健康飲食變得更容易，而被綠地包圍則有助於促進心理健康並鼓勵戶外體育活動。

研究與排名平台Niche近日公布「最健康城市」排名，根據美國疾病控制與預防中心、美國人口普查，以及他們自己的調查，總結出美國最健康的居住地。

1. 加州柏克萊 市（Berkeley）

2. 麻州劍橋市（Cambridge）

3. 加州爾灣（Irvine）

4. 華盛頓州表維市（Bellevue）

5. 華盛頓州西雅圖（Seattle）

6. 加州托倫斯（Torrance）

7. 加州舊金山（San Francisco）

8. 科羅拉多州博爾德市（Boulder）

9. 加州巴沙迪那（Pasadena）

10. 喬治亞州沙泉市（Sandy Springs）

Niche統計顯示，柏克萊市連續三年蟬聯榜首，劍橋則從去年的第五名躍居第二名，將爾灣擠到第三名。

柏克萊市居民生活健康的原因可能與經濟有關，根據美國人口普查，柏克萊居民的家庭收入中位數超過10萬美元，比全美家庭收入中位數高出25%以上。

此外，柏克萊市只有 3.3%的人口沒有醫療保險 ，未投保的比例遠遠低於全美平均的9.5%。

運動環境和文化方面，柏克萊市有超過50個公園、許多健身房和成人運動聯盟，。

Niche的排名列舉許多影響健康狀況和長壽的因素，以下為主要的幾點：

缺乏運動： 不會在閒暇時間進行體能活動的成年人比率。

肥胖症： 身體質量指數（BMI）達到30或更高的成人比率。

看醫生： 醫生診所的鄰近程度（每平方英里有幾間）和可用性（平均每位醫師服務幾個患者）。

獲得心理健康服務者的機會： 精神科醫師（每平方英里有幾位）的鄰近程度與可用性（平均每位醫師服務幾個患者）。

酒精消耗量： 大量飲酒（女性每週平均飲酒8杯或以上；男性每週平均飲酒15杯或以上）或暴飲（在過去30天內，女性單次飲酒4杯或以上；或男性單次飲酒5杯或以上）的成人比率。

吸菸： 每天抽菸的成人比率。

保險：沒有醫療保險的65歲以下人口百分比。

藥物相關死亡： 每10萬人中因藥物中毒死亡的人數。

早逝率： 每10萬人中在75歲前失去的潛在生命年數（經年齡調整）。