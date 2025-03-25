美成年「啃老族」平均每月花掉父母1474元

Savings.com網站指出，全國有半數父母還在經濟援助成年子女，平均每月花費1474元。(路透)

Savings.com網站指出，全國有半數父母還在經濟援助成年子女，平均每月花費1474元幫「大孩子」買吃的、付手機月費、付健保 或汽車保險費，甚至房租。「養老小孩」的比率，從2023年45%增為去年47%，如今則達到50%。

該網站日前發布的報告說，「養成年人可不便宜。」可是，許多專家認為，如今的年輕人要自立，比過去更難。比起父母，千禧世代和Z世代更難以負擔日常開銷和房租等。

首先，他們的薪資收入，把通膨算進去的話，低於父母親20或30歲時的收入，學貸的壓力也大於父母親當年。

年輕世代比父母親世代大學畢業的更多，有全職工作的比率也較高。稍善於理財的，也趁這幾年股市連連漲的好景，存了更多退休金 。

儘管有這三大「優勢」，根據普查局的統計，仍有三分之一18至34歲的成年人住在爸爸媽媽家裡。佛州 「人生規劃夥伴」公司創辦人、有照理財師麥克拉納罕(Carolyn McClanahan)說，「住是一大問題，越來越多父母幫孩子租或買房。」幫孩子付度假費用的也不少，占46%。

每月為孩子付出那麼多，60%為人父母者說，這項支出已損及他們自己的退休老本。這是該網站2月調查1000多名養成年兒女的父母之後的發現。其中，18%說，「供養」孩子的費用，恐怕要無限期供下去。報告分析員克隆帕雅巴(Beth Klongpayabal)說，「他們看不到付出的盡頭。」

麥克拉納罕奉勸為人父母的長輩，「還是要先考慮自己的退休老本和急用基金，定期儲蓄，也替孩子設下用錢的條件，讓孩子學會善用父母的辛苦錢。」

「養」成年孩子的父母，77%是有條件給錢，23%則為無條件供款。

麥克拉納罕也擔任CNBC「顧問會」的理事。他說，「我們建議當父母的，千萬不要給孩子太多錢，否則恐讓自己陷入(財務)危機。」