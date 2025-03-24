才喊重視家庭…共和黨明州參議員被捕 涉誘拐未成年少女性交易

明尼蘇達州共和黨籍州參議員艾克霍。(取材自Justin Eichorn臉書)

明尼蘇達州政治明星、共和黨 籍州參議員 艾克霍(Justin Eichorn)涉嫌誘拐未成年女性進行性交易遭到逮捕後，面臨朝野兩黨逼宮壓力，政治前途恐怕已經泡湯。艾克霍稍早也向明州 州長華茲(Tim Walz)請辭。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，布魯明頓(Bloomington)警方證實，現年40歲的州參議員艾克霍因誘拐未成年少女進行性交易被捕，目前羈押在案、不得保釋。

布魯明頓警局副局長克勞森(Kimberly Clauson)指出：「警方已經更新新聞稿，少女年齡從16歲上修為17歲，不過違反明州法律的犯行依然存在。」檢方也將對艾克霍提出誘拐18歲以下未成年人性交易的重罪指控。

報導指出，艾克霍與妻子、四名子女定居大急流城(Grand Rapids)超過30年，也是家族戶外用品店第三代負責人，轉戰政壇後於2016年首次當選，連任三屆的艾克霍同時也是州議會重量級人物。

警方透露，17日警方安排便衣女警與艾克霍相約在某處會面，隨後艾克霍駕駛皮卡車前來赴約，被埋伏的警方逮捕，震驚政壇。

明州共和黨團發表聲明表示：「我們深感震驚，這種行為必須要立即辭職，艾克霍未來前途艱難，需要把注意力集中在家庭。」此外民主黨旗下明州「民主農民勞工黨」(DFL)執行秘書卡普蘭(Heidi Kraus Kaplan)也痛批：「誘拐未成年人根本不適任公職或州議會議員。」還有州參議會多數黨領袖墨菲(Erin Murphy)也坦承：「實在令人很不安，伴隨而來的諸多疑問需要法院、共和黨團與選民來釐清。」

報導指出，去年春天明州民主黨籍州參議員米切爾(Nicole Mitchell)捲入一起盜竊疑雲，當時艾克霍與共和黨人大聲呼籲下台負責；還有上個月艾克霍撰文公開抨擊州長華茲提出預算案時，不忘疾呼州議會必須全力「加強家庭並賦予家長權力以打擊猖獗的詐騙行為」，如今顯得格外諷刺。