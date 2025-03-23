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與川普陣營走太近 加州州長紐森Podcast惹怒民主黨人

中央社洛杉磯22日綜合外電報導
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加州州長紐森。(美聯社)
加州州長紐森。(美聯社)

美國民主黨加州州長紐森（Gavin Newsom）在近期播客節目中，與右翼來賓打成一片氣氛融洽，惹怒了民主黨人，因為紐森的作法與民主黨領袖反擊川普之道相悖。

法新社報導，紐森被認為是最可能成為民主黨領袖的人選之一，本月推出播客（Podcast）節目「這是蓋文．紐森」（This is Gavin Newsom），訴求與「那些我根本上不會同意的人」進行對話，這項作法顯然是為了爭取美國中間選民。

在前幾集節目中，紐森邀請保守派倡議人士柯克（Charlie Kirk）和班農（Steve Bannon）等人進行對話，還同意他們的許多觀點，例如禁止跨性別女性參加女子體育賽事。

許多民主黨左派人士嚴厲批評紐森，因為他在節目中為一些禁忌觀點和人物提供平台，且未能反擊來賓的煽動性言論和謊言。

但資深籌款人鄧斯摩（Anne Dunsmore）等若干共和黨人表示，這項策略比表面上看起來還聰明。鄧斯摩曾帶頭在加州推動罷免紐森。

鄧斯摩說：「他正在做其他每個人應該做的事情...這傢伙並不傻。」

在本周，保守派主持人凱莉（Megyn Kelly）告誡共和黨人不要參加紐森的播客，並警告說這可能會幫助未來潛在的民主黨候選人建立「大量聽眾，能夠吸引雙方選民」。

在美國最受歡迎的播客節目中，右翼聲音占主導地位。一般認為這些播客節目幫助川普贏得去年11月選舉。民主黨則一直力求在蓬勃發展的播客媒體中站穩腳跟。

凱莉在她的播客中說道：「我不喜歡看到這種情況，因為我個人感覺這傢伙正在為2028年的選戰做熱身...我們不應該幫助他。」

紐森 民主黨 加州

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