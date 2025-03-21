代局長威脅關社安局 商務部：騙子才怨收不到社安金

為防止DOGE獲得機密資料，代理社安局長寧願關閉社安局。(美聯社)

杜迪克(Leland Dudek)接任社會安全局(Social Security Administration，SSA)代理局長六周以來，已配合政府效率部(DOGE)裁減7000名員工、宣布計畫關閉數十個地區和外地辦事處，卻被法官20日的臨時禁止令限制提供個資給DOGE。杜迪克不滿法官命令過廣，正向司法部 諮詢，威脅要直接關閉社安局。商務部 長盧特尼克(Howard Lutnick)則稱「只有騙子才會抱怨收不到社安金」，贊同大刀闊斧改革社安局。

華盛頓郵報報導，馬里蘭州地區法官霍蘭德(Ellen Lipton Hollander)20日發布為期兩周的臨時禁制令，禁止社安局官員與DOGE分享可識別的個人資訊(PII)，長達137頁的命令中寫道，DOGE基本上是「釣魚式調查」社安局，僅基於懷疑來尋找詐欺現象，從未闡明DOGE團隊需要無限制系統存取權的任何理由。霍蘭德認為，DOGE獲取如此大量個資會形成重大風險，因此命令DOGE成員和附屬機構刪除所掌握的非匿名社安資料。

杜迪克當天晚上受彭博新聞採訪時便威脅要關閉社安局。21日受訪時，他要求霍蘭德澄清裁決的措辭，他批評「含糊不清」、「範圍過廣」，按法官命令，社安局可能所有員工都不能進入社安局系統，稱除非得到澄清否則就會關閉社安局。提告川普政府大量裁員的「美國州縣市政府雇員聯盟」主席桑德斯 (Lee Saunders)指責 ，杜迪克的行為「就像一個得不到自己想要東西的孩子」。

杜迪克表示，裁決發布後他遵命終止了DOGE團隊的存取權限，但正「努力為他們重新贏得一些權限」，因為他們給出很好的建議。

臨時禁令發布的當天，盧特尼克在「All-In」播客節目中表示「詐騙犯總是抱怨最大聲」，「如果社安局這個月沒發錢，我94歲的岳母也不會打電話抱怨，她只會覺得出了點小錯，下個月就會收到了。找到詐欺分子最簡單的方法就是停止付款並觀察，誰會大喊誰就是小偷，而這些人背後都有一名內部人員在操縱這些資金。」