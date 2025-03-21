亞裔竊盜作案累累被判12年 圍捕夜視空拍影片曝光

作案累累的亞裔男子李凱文(Kevin Lee，音譯)在俄勒岡州多個城市連續搶劫、竊盜、偷車，12日被法官判處12年有期徒刑。圖取自俄勒岡州華盛頓郡區域檢察官

作案累累的亞裔 男子李凱文(Kevin Lee，音譯)在俄勒岡州 多個城市連續搶劫、竊盜、偷車，12日被法官判處12年有期徒刑。俄勒岡州華盛頓郡區域檢察官辦公室在聲明中罕見附上李凱文被警方圍捕落網時的夜視空拍，畫面顯示兩批警察在住宅區持槍對準一名嫌犯，嫌犯高舉雙手走出幾步之後躺在地上，旋即遭到逮捕。

影片來源：youtube/Washington County, Oregon

俄勒岡州華盛頓郡區育檢察官費里曼(Andrew Freeman)說，李凱文遭到起訴罪名包括二級搶劫罪、一級登門竊盜罪、一級偷竊罪、非法使用車輛等，向法院認罪之後，12日被華盛頓郡(Washington County)巡迴法院賈西亞(Oscar Garcia)判處146個月有期徒刑，外加財務損壞賠償2萬3000元。

費里曼指出，光是2024年5月18日當天，李凱文就犯下多起犯罪，作案地點從比佛頓(Beaverton)到泰格爾(Tigard)等多個城市。

警方在晚間8時30分接到第一通受害民眾報案電話說，出門回家發現遭小偷，竊賊企圖車子從車庫開走，屋主想要阻攔卻發現竊賊有槍，最後竊賊開著車子撞破車庫門揚長而去，逃逸途中擦撞另一輛車，在路上差點與來車對撞。

有多項前科的李凱文是在泰格爾企圖侵入民宅時被屋主發現報警，波特蘭警察局(Portland Police Bureau)出動配有夜視攝影裝備的特別小組，找到李凱文藏匿於民宅後院，完成逮捕。