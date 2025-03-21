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討厭保險公司的消費者改加入會員制平台彼此分擔醫療費

記者顏伶如／即時報導
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時代雜誌(TIME)20日報導，某些消費者由於討厭保險公司，紛紛改為加入會員制的財務技術平台，基於「健康互助」理念彼此分擔醫療開銷。住在德州奧斯汀(Austin)的61歲科技公司執行長裴爾曼(Geoff Perlman)，20歲兒子2022年12月手臂骨折，醫療費用就是透過這套制度由陌生人幫忙承擔。

裴爾曼身為公司主管，對於雇主提供的醫療保險非常了解。裴爾曼為員工提供聯合健保(UnitedHealthcare)保險計畫，自己一家四口原本也參加，每月繳交保費大約2000元，2017年改參加利寶(Liberty)互助保險，每月繳交費用1000元。他說，妻子2020年得乳癌，利寶幫忙支付所有醫療帳單，甚至出面針對120萬元醫療費用跟醫院協商，成功降價到21萬1000元，還把帳單繳清。

裴爾曼說，利寶調高收費之後，無意間得知健康互助平台CrowdHealth，現在全家每月繳交基本會員費226元，另一筆繳費是每個月為其他會員分攤醫療花費，繳交金額大約在185元至386元之間，不曾超過420元。他說，從2022年7月參加計畫迄今，分擔開銷的金額下降大約三分之一。

他說，非常喜歡CrowdHealth的設計，因此讓公司員工可以投保聯合健保，還可以用CrowdHealth做為替代選項，公司發補貼(stipend)給員工自行安排，政策上路後所有員工都選擇拿補貼，不是參加雇主提供的健康保險計畫。

裴爾曼表示，透過會員制方式展開群眾募資(crowd-funding)的模式，是取代傳統式健康保險計畫的替代之道，優點在於降低成本，把金流從大型保險公司導向一般民眾。他表示，這套制度可以避開保險公司拒絕理賠、以營利為優先等問題，病患再也不像過去對於醫療實際開銷多少毫不知情。

數十年來，基督教信仰的健康共享組織Medi-Share、Samaritan Ministries就有類似的運作模式，組織成員彼此分擔醫療開銷，2021年成立的初創公司CrowdHealth則對舊理念推出新作法，公司並沒有宗教信仰的背景，透過點對點(peer-to-peer)金融技術平台，讓大約1萬名會員彼此分擔醫療花費。

消費者參加CrowdHealth要繳每月55元行政費(administrative fee)，每個月會收到平台通知需要協助其他會員承擔的醫療花費，個人會員每月協助分擔金額最高不超過140元，四口之家每月協助分擔金額最高不超過420元。如果拒絕分擔開銷，在平台上的評分就會降低，有朝一日需要別人幫忙分擔醫療花費時，獲得幫忙的機會大減。

醫療保險 健保 醫療費

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