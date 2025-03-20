達美客機上月在機場翻覆調查出爐 疑2因素釀禍

達美客機2月17日降落多倫多機場時翻覆，造成21人受傷的意外，與降落速度過快，以及起落架折斷有關。(路透)

上個月分別發生在加拿大 多倫多和美國阿拉斯加州 的兩起飛安事故，初步調查報告出爐。

加拿大運輸安全委員會(Transportation Safety Board of Canada，TSB)20日表示，達美客機2月17日降落多倫多機場時翻覆，造成21人受傷的意外，與降落速度過快，以及起落架折斷有關。

TSB在初步調查報告中指出，達美900航班2點12分在風雪中下降的速度為每分鐘1100呎，比正常著陸速度快了幾乎一倍。飛行手冊明載，垂直下降速度高於每分鐘600呎就叫「硬著陸」。報告認為當時的陣風導致下降速度「稍快」，但仍符合民航機在這種情況下的作業標準。

報告指出，著陸後，右起落架的制動桿斷裂，起落架回縮，翼根斷裂，導致右翼脫離，「燃油噴灑而出，隨即起火。」不過整起事故的環節順序，有待｢進一步檢查各碎裂面｣後，才能確定。

幸好該航班上76名乘客和四名機組員都得以倖存，其中21人受傷，2人因傷勢嚴重住院，但都已出院返家。

達美航空 表示，乘客和機組員的安全「重於一切」，「基於對調查工作的尊重，最終報告未出爐前，本公司和執行該航班的毅力航空(Endeavor Air)對上述調查發現，不表意見。」

另外，針對2月6日白令航空一架賽斯納208型通勤小客機墜毀在阿拉斯加州諾姆附近的空難，國家運輸安全委員會(NTSB)初步報告指出，超重可能是該架班機墜毀的主要原因。

根據NTSB報告，當天天氣狀況不佳，飛機在飛行途中可能會發生機翼結冰的情形。而賽斯納208型機的操作手冊規定，在這種天氣條件下，該型機的最大起飛重量為8807磅。但NTSB調查員發現，該架失事班機的起飛重量約在9865磅，也就是超重將近半噸。