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美國人最愛什麼狗？這品種蟬連3年冠軍

世界新聞網李芊芊／即時報導
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法國鬥牛犬連續第三年蟬聯榜首。美聯社
法國鬥牛犬連續第三年蟬聯榜首。美聯社

美國寵物協會（American Kennel Club）本周公布了2024年最受美國人歡迎的狗狗品種，由法國鬥牛犬（法鬥）再度拔得頭籌。

這是法國鬥牛犬連續第三年蟬聯榜首，緊隨其後的是拉布拉多犬（第二名）和黃金獵犬（第三名）。

AKC的資料顯示，法鬥犬在過去12年間越來越受歡迎，從2012年的第14名開始在榜單攀升，直到2022年登頂榜首後就維持至今。

法鬥犬特別受到城市中的愛狗人士歡迎，不僅因為他們可愛、適應能力強，並且十分親人、愛撒嬌。

AKC副總裁莫頓（Brandi Hunter Munden）表示，拉布拉多犬和黃金獵犬在受喜愛程度名列前茅也是因為這些犬種的親人屬性。

莫頓說，金毛獵犬非常適合家庭飼養，他們溫馴且適合與小孩子相處，而拉布拉多犬則更充滿活力、喜歡跑跳，也因此受到歡迎。

值得一提的是，AKC的數據顯示位列前五名和前十名的狗種長年來一直受到歡迎，名次通常不會有太大的變動；第四到第十名的犬種依序是：德國牧羊犬、貴賓犬、臘腸犬、比格犬、羅威那犬、鬥牛犬，和德國短毛指標犬。

反之，排在最後20名的犬種通常都是稀有犬種，在美國註冊的數量最少，AKC自1884年成立以來，至今共登記有202個不同犬種。

然而，純種狗的飼養和繁育一直以來存在爭議，美聯社報導指出，一些動物保育人士認為AKC的排名助長純種幼犬繁殖的不良風氣，對此協會表示，該名單是記錄而非推廣飼養純種狗，而且指出協會每年都會對繁殖業者和寵物店進行數以千計的檢查。

到目前為止，AKC還沒有登記註冊任何混種犬，也沒有將任何人工設計出的混血品種記錄到排名中，但美國獸醫協會（American Veterinary Medical Association）估計全美約有9000萬隻狗，包括純種狗、已知的混種犬和其他種類的混種犬。

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