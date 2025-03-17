首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

股市大跌，可能讓房市成長更趨緩慢。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)17日分析，川普 總統近來一連串關稅措施造成股市大跌，民眾憂心經濟衰退，原本已經「奄奄一息」的美國房市將受進一步拖累。

川普對加拿大、墨西哥進口商品全面徵收25%關稅，美股三大指數3月10日全面下跌。地產資訊網站Realtor.com資深經濟學家伯納(Joel Berner)，這波暴跌可能讓房市成長更趨緩慢，因為原本打算購屋的買家，眼睜睜地看著用來買房子的首付(down payment，又稱頭期款)蒸發。

連續幾年房價 一路走高，需求量不斷累積之際房屋庫存卻出現創下歷史紀錄的嚴重短缺，房貸利率 居高不下讓問題雪上加霜，美國房市因此出現民眾買不起房的危機。

想買房子的民眾被迫放棄，賣方則不得不降低價格，待售房屋在房地產交易網站平台停留時間越來越長。

伯納表示，如果經濟衰退，房市趨緩將更惡化。他表示，降價案例以及待售房屋在市場停留時間，2025年已經雙雙增加，隨著買方口袋裡的錢變少，對開銷較多的花費將更為不安，導致房市迅速陷入遲緩。

Bankrate網站首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)說，高房價、高利率、待售房屋庫存有限，房市過去這段時間已經「奄奄一息」，經濟衰退將讓帶來更多衝擊，當失業率上升、收入變得不穩定時，本來打算購屋的潛在買家就會信心大減。

如果通膨沒有跟著飆升，經濟衰退可能讓貸款利率因此下降。不過，專家認為，過去幾年購買力受到高利率影響而縮水的消費者，並不會因此受益。

麥克布萊德便說，經濟狀況欠佳的時候，想買房子的人並不多，「我們看到某些時間房貸利率非常低，房屋銷售量也很低，因為如果經濟十分糟糕，沒有人想買房子。」

倘若經濟衰退讓房價下跌，對想要買房的民眾來說是不是好消息？麥克布萊德說：「房價下跌不會好消息。」

他說，如果房價大幅下跌，不能視為是200萬至300萬名首購族的利多消息，「我們會視為8500萬名房主的災難，因為財富有極大部分都與房屋淨值綁在一起」。