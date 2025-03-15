血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

接受聯邦政府資助的美國之音(VOA)15日發出通知，要求員工帶薪休假，被休假的記者、製作人和支援人員多達1300人。圖為華府的美國之音總部。(路透)

超過1300名「美國之音」(VOA)員工15日被要求休假，兩家同樣獲美國聯邦政府資助、向獨裁政權廣播的美國新聞服務的資金也被終止。

主管悲痛：83年來第一次無法發聲

美國之音主管邁克爾·阿布拉莫維茨(Michael Abramowitz)在臉書發表的聲明表示：「我深感悲痛，傳奇的美國之音83年來第一次無法發聲。」他說，被休假的記者、製作人和支援人員約有1300人，這使得這個使用近50種語言的媒體廣播公司陷入癱瘓。公共廣播電台(NPR)的報導甚至稱15日為美國之音的「血腥星期六」。

據路透報導，美國之音的上級機構美國國際媒體署(USAGM)也終止了對自由歐洲電台/自由電台的資助，該電台向俄羅斯和烏克蘭等東歐國家播出，自由亞洲電台向中國和北韓播出。

此前，川普 於14日簽署行政命令，指示美國國際媒體署和其他六個鮮為人知的機構將其業務減少到法規規定的最低限度，並稱有必要減少官僚機構。

川普簽署行政命令 擴大裁員

自由亞洲電台(RFA)主席方貝表示，取消對電台的資助是「對包括中國共產黨在內的獨裁者和暴君的獎勵，他們最希望的就是自己的影響力不受制約。」

一些共和黨人指責美國之音和其他公共資助媒體對保守派有偏見，並呼籲關閉這些媒體，這是科技億萬富翁馬斯克 和他的政府效率部縮小政府規模的努力的一部分。

白宮 在一份聲明中表示，川普的行政命令「將確保納稅人不再為激進宣傳買單」，並列舉了對美國之音的各種批評，包括對左翼偏見的指控。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，川普14日下達的命令，要求接受聯邦資助的VOA、博物館與圖書館等各獨立機構「在最大程度上依照適用法律裁員」，要求負責人「將其法定職務與相關人員減至法律要求的最低限度」，規定在七天內確實辦理，向白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長伏特(Russell Vought)提報。

美國國際媒體署旗下擁有VOA、古巴廣播電台(Office of Cuba Broadcasting)、自由歐洲電台/自由電台(Radio Free Europe/Radio Liberty)以及自由亞洲電台(Radio Free Asia)，也是獲得國會授權的獨立機構。

報導指出，川普首任期間對於VOA新冠疫情報導相當不滿，甚至嘲諷為「蘇聯之音」(Voice of the Soviet Union)，指控這家政府資助的獨立新聞媒體猶如中國當局的宣傳工具，甚至拒絕為VOA數十名外籍記者續發簽證。

此次川普二度上任，立即任命參選亞利桑納州長與聯邦參議員失利的親信雷克(Kari Lake)擔任VOA新台長；而且2月初，政府效率部(DOGE)負責人、全球首富馬斯克(Elon Musk)也曾點名VOA與USAGM各分部都應該關門大吉。