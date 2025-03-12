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不滿聯邦法官協會「雙標」川普任命的上訴法官何俊宇退會

記者顏伶如／即時報導
聯邦第五巡迴上訴法院法官何俊宇。（美聯社）
聯邦第五巡迴上訴法院法官何俊宇。（美聯社）

川普第一任執政期間任命的聯邦第五巡迴上訴法院法官何俊宇(James Chiun-Yue Ho)宣布退出全國規模最大的聯邦法官組織「聯邦法官協會」(Federal Judges Association，FJA)，並譴責「聯邦法官協會」上周發表聲明指稱法官應該免於遭受威脅，但過去幾年保守派法官遭受檢視與抨擊時卻默不作聲。

福斯新聞網(Fox News)12日報導，2018年獲川普任命為聯邦第五巡迴上訴法院法官的何俊宇，8日在「聯邦主義社團」(Federalist Society)於密西根大學法學院(University of Michigan Law School)舉辦的座談會演講時，宣布退出「聯邦法官協會」。

政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)推動多項改革措施遭到聯邦法官擋下，川普與川普盟友近來頻頻批評聯邦法官。領導政府效率部的科技富豪馬斯克(Elon Musk)上個月說，應該立即發動「司法彈劾潮」。

成員有1100人的「聯邦法官協會」5日發表聲明表示，法官應該在不必擔心任何暴力或恫嚇的情況下執行任務。

何俊宇在演說中表示：「這份聲明讓我很意外，隔天早上我就發電郵給協會告知我要請辭。」

他說：「我做了一些研究，也詢問協會人員，大法官湯瑪斯(Justice Thomas)、艾里托(Samuel Alito)遭受批評時，協會是否曾經發表聲明。卡瓦諾(Brett Kavanaugh)則差點遭到暗殺。德州佛州的聯邦法官都面臨協會聲明裡所說的問題，但我們在2024年或2023年、2022年有看到聲明嗎？我可以說，並沒有。」

何俊宇指出：「不能只有碰到喜歡的判決時，才主張司法獨立。這麼做根本不能保護司法，反而讓司法政治化。」

他說，或許協會認為發表了義正辭嚴的聲明，「但我認為，許多人的感受卻只有偽善(merely sanctimonious)」。

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