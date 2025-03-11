佛州電視台報天氣時遭龍捲風襲擊 主播：大家快躲好

佛州福斯地方電視台(WOFL Fox 35)氣象主播在報導龍捲風新聞時，電視台本身遭到龍捲風襲擊。(擷自YouTube@FOX 35 Orlando)

佛州 奧蘭多的福斯地方電視台(WOFL Fox 35)10日在報導龍捲風 新聞時，電視台大樓本身遭到龍捲風襲擊。

氣象主播嘉納(Brooks Garner)透過屋頂攝影機轉播龍捲風實況，他說：「請將鏡頭轉向左邊…您可以看到龍捲風朝著我們過來…好的，龍捲風可能正要經過我們的電視台…大家找掩護！」

此時攝影機畫面完全變成一片灰色，嘉納對著鏡頭說：「Fox 35大樓所有人員，快躲到桌子下，新聞主播，快躲下去！」

他說：「您可以看到碎片在空中飛舞…這是貨真價實的龍捲風，所有人進去躲好！」

嘉納在報導時，攝影棚的電燈一度閃爍，室外攝影機短暫故障，他的呼吸也轉為急促，不過仍鎮定地持續直播，他說：「國家氣象局，如果你們在聽，龍捲風正在發生，這不是透過雷達得知的，是我們親身確認的。」

「我從事這行已經25年了，在我的職業生涯中從未遇過龍捲風直擊攝影棚，」他說，「我正聽到有東西撞上我們大樓，可能是樹幹、殘枝，誰知道是什麼東西…好，現在您可以看到有房屋殘骸掉落在馬路上，搞不好是我們的屋頂。」

他也指出，龍捲風的威力不算太大，州際公路上的交通未受影響，也沒有大量損壞報告。

據塞米諾郡(Seminole County)消防部門稱，這場龍捲風至少導致一所房屋倒塌，但屋內的兩名居民未受傷。

據Weather.com資料，從2003年到2022年，佛州平均每年經歷46次龍捲風。

影片來源：YouTube@FOX 35 Orlando