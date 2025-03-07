51位「改變世界」女性 4傑出華裔入選

​滑冰女王 關穎珊（Michelle Kwan）。路透

3月是婦女歷史月（Women History Month），而3月8日是國際婦女節（International Women's Day），名人傳記網站Biography.com列舉了51位「改變世界」的知名女性，其中包括英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）、第一位獨自飛越大西洋的女飛行員愛蜜莉亞·艾爾哈特（Amelia Earhart）以及第一位女性諾貝爾獎得主居禮夫人（Marie Curie），除此之外還有四位華裔 女性榜上有名。

滑冰女王 關穎珊 （Michelle Kwan）

現年44歲的關穎珊在90年代稱霸冰場，是美國歷史上最優秀的花式滑冰選手。

她在世界舞台上代表美國和亞裔 美國人，贏得了共43次冠軍—其中包含9次美國花式滑冰錦標賽及5次世界花式滑冰錦標賽的冠軍，並兩度奪下冬季奧運會獎牌，在2022年入選奧運名人堂。

關穎珊出生於美國加州托倫斯（Torrance），13歲時在1994年世界錦標賽中獲得第八名，之後她五次獲得世界冠軍。

1998年她第一次參加奧運會，惜敗李平斯基（Tara Lipinski）；2002年她奪得銅牌。

2006年的奧運會，她因為嚴重受傷而被迫退賽，隨後前往丹佛大學攻讀政治學和國際關係學士學位，並從此積極投入公共外交。

關穎珊曾擔任2010年冬季奧運會的電視記者，並於2021年被時任美國總統拜登任命為美國駐貝里斯大使。

婚紗女王 王薇薇（Vera Wang）

現年75歲的王薇薇是第一代華裔美國移民，也是現今全球最受歡迎的婚紗設計師之一。

在創立自己的品牌之前，王薇薇曾在時尚雜誌「Vogue」擔任資深編輯15年，並且曾任知名品牌雷夫羅倫（Ralph Lauren）的首席設計師。

她於2001年40歲時創立個人品牌，並為多位美國第一夫人、知名女演員、運動員（包含關穎珊）設計禮服和表演用服裝。

作為美國最傑出的婚紗設計師，王薇薇獲獎無數：她在1993年獲得華人策劃協會（CPC）的年度榮譽獎、1994年獲得女童軍委員會的傑出女性獎，並於同年當選為「美國時裝設計師協會」（CFDA）會員。

2005年，CFDA將王薇薇選為年度最佳女裝設計師。

金獎導演 趙婷（Chloé Zhao）

華裔獨立電影導演趙婷於2021年成為第二位在奧斯卡獎贏得最佳導演的女性，也是第一位奪下該獎項的有色人種女性。

趙婷出生於中國北京市，於2000年獨自來到美國洛杉磯，並於2010年進入紐約大學帝勢藝術學院學習電影製作，師從導演史派克李（Spike Lee）。

她的第三部長片「游牧人生」（Nomadland）於2020年上映，在第77屆威尼斯影展上獲得最佳影片金獅獎，成為首位獲得金獅獎的華人女性。

該片還贏得第78屆金球獎最佳劇情片和最佳導演，是第一次有亞裔女性獲得金球獎最佳導演獎項。

在第93屆奧斯卡金像獎上，「游牧人生」再次獲得最佳影片，趙婷也獲得最佳導演，是繼台灣導演李安和韓國導演奉俊昊後第三位獲得該獎的亞洲導演，也是首位亞洲女性導演和首次由華人女導演獲得該獎。

好萊塢傳奇 黃柳霜（Anna May Wong）

作為好萊塢第一位亞裔美國電影明星，黃柳霜在各方面都是一位劃時代的傳奇人物。

她勇敢與種族主義和歧視作鬥爭，主演了50多部電影，她在1960 年，也就是她去世的前一年，成為第一位在好萊塢星光大道上獲得星形獎章的亞裔美國女性。

黃柳霜出生於洛杉磯唐人街，是第三代美國華裔移民，9歲時就對電影產生極大興趣，時常央求導演讓她飾演角色而被取了「C.C.C」的綽號，意為「好奇的中國娃娃」（Curious Chinese Child）。

她在11歲開始以安娜·梅·黃（Anna May Wong）的藝名活動，這個名字是由她的中英文名組合而成。

黃柳霜在好萊塢和歐洲都獲得了成功，出演的電影包括「唐人街繁華夢」（Piccadilly，1929）、「龍女」（Daughter of the Dragon，1931）和「上海特快車」（Shanghai Express，1932）。

儘管身為美籍華裔，她經常被限制在符合白人製片人和觀眾對亞洲人刻板印象的小角色上，即使作為戲分最吃重的角色，也不會被冠上「領銜主演」的頭銜，但黃柳霜以出色的演技和個人魅力征服了觀眾和電影界。

她的演藝生涯跨越無聲電影、有聲電影、戲劇和電視，最後於1961年逝世，享年56歲。

黃柳霜被公認為美國亞裔女演員的代表人物，她的肖像於2022年被選入「美國女性25美分系列」，成為首位肖像出現在現鈔美元硬幣上的亞裔美國人。