涉嫌販賣軍事機密給中國買家 華裔士兵被捕

路易斯-麥克喬德聯合基地檔案照。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)7日報導，司法部 起訴書指出，在華盛頓州 路易斯-麥克喬德聯合基地(Joint Base Lewis-McChord)服役的現役陸軍士兵趙堅(Jian Zhao，音譯)與田利(Li Tian，音譯)涉嫌販賣軍事機密給中國買家，6日已被逮捕。起訴書指出，趙堅從2024年8 月以來至少獲利1萬5000元。

這起販賣軍事機密案件是聯邦調查局(FBI)與陸軍情報司令部(Army Intelligence Command)共同調查。

趙堅是第17野戰砲兵旅(17th Field Artillery Brigade)砲兵連補給士官，田利是醫療服務行政官。

已退役前任士兵段若宇(Ruoyu Duan，音譯)6日也落網。段若宇來自俄勒岡州 希爾斯布洛(Hillsboro)，2013年至2017年間在美國陸軍服役。

三人遭起訴罪名都有「密謀賄賂及盜取政府資產」，趙堅還面臨「擅自保存且運送國防資訊給未經授權人士」起訴。

根據華盛頓州西區聯邦區域法院5日建檔的起訴書，趙堅服役期間管理總價值5500萬元的陸軍資產，監守自盜偷走20多個註記「機密」(Secret)或「最高機密」(Top Secret)的硬碟，還有其他具有敏感性的高機動多管火箭系統(High Mobility Artillery Rocket System)美軍文件與資料，賣給位於中國的多名買家，包括一名在長春的「共謀」(co-conspirator)。

起訴書指出，趙堅取得並出售的訊息還包括，美國若與中國爆發衝突時美軍應變能力資料。

根據俄勒岡州聯邦區域法院起訴書，從2021年11月到2024年12月19日之間，段若宇、田利聯手串通竊取並傳送美國陸軍作戰能力的敏感情資，偷走資料包括技術操作說明。

起訴書指出，田利把Google Drive帳戶聯結寄給段若宇，帳戶內容有美軍武器系統的敏感資料，例如布萊德雷步兵戰車(Bradley)、史崔克裝甲車(Stryker)。

司法部長邦迪(Pamela J. Bondi)在新聞稿中說，被告都將面臨「迅速、嚴厲且全面的司法審判」。

聯邦調查局西雅圖辦公室特別探員赫林登(W. Mike Herrington)說：「這波逮捕行動對有意從事間諜活動者傳達訊息，我們與我們的合作單位一定有辦法找到你，查到你，並且對你究責。」