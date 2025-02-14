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範圍廣又久 極地渦旋罕見10度南下「下周急凍」

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範圍廣又久 極地渦旋今冬罕見第10度南下「下周急凍」

記者張聲肇／即時報導
氣象預報指出，極地漩渦下周將再度南下，本土48州溫度會急凍到14℉。(美聯社)
氣象預報指出，極地漩渦下周將再度南下，本土48州溫度會急凍到14℉。(美聯社)

每年冬季，極地渦旋通常只南下兩、三次，今年卻第十次南下，帶來的寒流會讓北美和歐洲大陸下周整整七天都令人冷到發抖，替2024至2025之冬畫下冰冷的驚嘆號。

大氣層與環境研究公司(Atmospheric and Environmental Research)預測主任柯恩(Judah Cohen)說，本來應該在北極附近流動的極地渦旋，在幾個天候因素影響下，冷氣流像被橡皮筋彈射出去，射到遠離北極圈的南方。

今冬紐奧良破紀錄的降雪量，和南加州出奇的乾旱與野火，都不是正常現象。

本季第十波北極寒流預計15日就會抵達洛磯山脈北部和北部平原，而且一待就是整個禮拜。接著，冷氣團會密集到洛磯山脈以東，襲擊全國，僅西部沿海和佛州中部與南部倖免。

海洋大氣管理局退休，擔任民間氣象學家的毛伊(Ryan Maue)預測說，本土48州18日的平均最低溫將降到16.6℉，19日更降為14℉。

國家氣象局預測，下周某一時段本土48州和華府有89%的面積，氣溫將在冰點以下，哥倫比亞特區除外的北美48州有27%的面積在華氏零度以下。

這種氣溫，在強風吹拂下，體感溫度更難受，根據國家氣象局，全美國除夏威夷、加州和佛州，其他地方不是全境就是部分地區，冷風效應溫度低於20℉的機會很大。

氣象局預測中心專家泰勒(Zack Taylor)說，堪色斯、內布拉斯加、密蘇里和愛阿華州人可能會對這波寒流最有感，因為溫度較往年此時低了35℉。19日溫度不到零度的還有奧克拉荷馬、科羅拉多、伊利諾、懷俄明、蒙大拿、北達科塔、南達科塔、明尼蘇達、威斯康辛和密西根。

寒流來襲期間，還可能連帶風暴甚至東北季風，帶來大雪和洪水。毛伊提醒民眾嚴防「刺骨寒風」。

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