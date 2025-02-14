川普推翻家用品節能標準 專家：如MAGA懷念輝煌時代

從老式瓦斯爐、出水量大的蓮蓬頭到燈泡，美國總統川普 自重返白宮以來持續推翻許多家用產品的環保標準，並經常重複那句熟悉的話─以前的更好。專家指出，這更多的是對過去時代的嚮往。

法新社報導，川普11日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我在此指示（環境保護署）署長李修頓（Lee Zeldin）立即恢復我制定的環境法規，這些涉及用水標準與流量規範的命令被狡猾的拜登 （Joe Biden）終止。」

現年78歲的億萬富豪川普已經抱怨現代蓮蓬頭多年，聲稱它們讓水流速度變慢了。他在2020年曾表示：「你打開蓮蓬頭，如果你像我一樣，你就無法好好洗你的秀髮。」

前實境秀電視明星川普也常抱怨LED燈泡，這種燈泡在過去10年中已逐漸取代白熾燈泡。他在2019年曾表示：「我不是個虛榮的人…但我在白熾燈泡下，比這些照射我們的瘋狂燈光好看多了。」

倡議為家用產品能效訂定標準的「家用產品標準意識計畫」（Appliance Standards Awareness Project, ASAP）負責人戴拉斯基（Andrew deLaski）認為川普的疑慮已經過時，他說：「現今已有許多現代且高效的產品，它們皆性能一流。」

但共和黨 大老、臭名昭著的氣候懷疑論者川普的行動，似乎與環境或經濟考量關係不大，更多的是對過去時代的嚮往。

美國奧本大學（Auburn University）政治學教授高德爾（Spencer Goidel）表示，政治人物緊抓懷舊情懷並不令人驚訝，因為「塑造一個展望未來的訊息很難」，「我們應該回到以前的方式」這種說法反而更容易說服人。

川普的標誌性口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）也體現相同概念。

高德爾指出，儘管懷舊情懷並非民主黨或共和黨的基因，但「它與看待種族主義、性別歧視和威權主義的態度、以及投票給共和黨有關」。