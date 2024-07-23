世界OnAir／通過試管嬰兒得2寶 矽谷女強人志願單親路

Cindy通過試管嬰兒的方式迎來兩位混血寶寶，3歲多的Desi(左)和10個月大的Vince。(Cindy提供)

來自台灣、在谷歌 工作的Cindy Wu，近年通過試管嬰兒的方式，迎來了兩個混血寶寶。帶大女兒Desi和小兒子Vince外出，總會被讚好可愛，下個問題就是「爸爸是哪裡人」？

「我一開始都認真回答，說他們沒有爸爸，但大家通常就會很尷尬，覺得是不是問錯話了。後來我就會說，『donor是美國人』。」

在臉書上，Cindy開設了粉絲專頁，名叫「志願單親故事集 Single Parent by Choice」，詳細記錄了她選擇通過試管嬰兒，先後通過自己懷孕生產和代理孕母，組建單親家庭的歷程。

現代職場女性難免都承受著最佳生育年齡的壓力，仿佛體內有個一直在倒計時的生育時鐘，Cindy也不例外。感情路上的不順，讓一直以來很想要小孩的她倍感沮喪，但轉機也隨著美國科技行業重視女性權益的潮流而來——當時仍在輝達 工作的Cindy，通過公司推出的福利，先免費冷凍了卵子；後來，她又在朋友的推薦下加入了一個志願單親媽媽群組。這讓她一下子受到很大鼓舞，「我人生中最想要的東西，不需要靠另外一個人來達成，這一件事實在太有力量了。」

但真正推動她邁出組建單親家庭第一步的，還是她的谷歌單身男同事。當時Cindy剛入職不久，這位同事就興奮跟她分享說，自己已經找到了捐贈卵子的女性以及代理孕母，馬上要迎來寶寶。本來還擔憂工作會太繁忙、對自己組建家庭有遲疑的Cindy，一下子撥得雲開見日明，「他可以，那我應該也可以。」

Cindy和女兒Desi。(Cindy提供)

後來再經過兩次的取卵、精子植入，Cindy得到的胚胎裡面，品質最高、成功率最高的胚胎，幸運地就是她最想要的女寶寶胚胎。這個胚胎後來順利成為了Desi，而第二順位的胚胎後來則成為了Vince。Cindy表示，挑精子捐贈者的時候，都沒有特別挑對方的長相或身高，最在意的是健康狀況和教育背景；而又由於希望對方來自與自己不同的文化環境，最終的挑選捐贈者是一位美國白人。

Cindy來自苗栗，表示家人對女性婚育看法保守，覺得「結婚的唯一目的就是生小孩」，沒想到這樣的觀念，反倒讓他們成為了Cindy試管嬰兒之旅的最大支持者之一，「他們知道原來科技這麼進步，不用結婚也可以生小孩，就很開心，成為了我人工生殖過程中的啦啦隊。」

得到胚胎的過程順利，植入體內後才是真正考驗的開始。Cindy回憶懷孕的過程仍會後怕，因為對身體的負擔非常重，她不僅出現嚴重的貧血，有時站起來沒辦法超過10秒，還因為水腫，再也認不出自己平日纖細的雙腿。好不容易熬到寶寶出生，被忽視的尿道發炎最終卻演變成菌血症，幸好醫生及時發現，否則會有生命危險。

Cindy通過試管嬰兒的方式迎來兩位混血寶寶，3歲多的Desi(左上)和10個月大的Vince。(Cindy提供)

Desi在台灣出生，在Cindy和家人的幫忙照顧下快樂長大，會講國語，還會唱台語歌。可愛的Desi也讓Cindy有了生第二胎的念頭。但痛苦的生育過程，讓Cindy開始尋思別的途徑，她於是開始了解代理孕母，而這跟自己生育的最大不同之一，就是高昂的費用——從中介費，到醫療、法律上大大小小的費用，再到代理孕母的保險等，可以說是一筆天價支出。Cindy還發現，中介不僅昂貴、耗時長、不保證找得到代理孕母，還不承諾退款。但想要第二個小孩的願望太強烈，Cindy決定不靠中介，自己來找獨立孕母，憑藉強大的信息收集能力和執行力，一己之力走完所有程序，竟剩下了大約15萬。

Cindy的代理孕母Choua Wu是通過通過單親媽媽群組找到的，是一位苗族人(Hmong)。Choua後來告訴她，自己因為非常享受懷孕的過程而決定走上代理孕母之路，在網路上做功課的過程中，這麼巧就看見了跟自己同姓的Cindy的帖文，從開始溝通到現在見面，可以說是一拍即合、一見如故。

Choua生產時，邀請Cindy進到產房，讓她剪下了Vince的臍帶，聽到了兒子的第一聲啼哭。如今，兩人還保持聯繫，Cindy也常給她發小孩子的照片，希望搬回加州 生活時，「他們的家庭能成為我們家庭的衍生；我把他們的家人也當做是家人。」

自從開設了分享志願單親之路的粉絲專頁，Cindy常分享製作精良的短影片，總結自己在試管嬰兒旅程上做的功課，因為乾貨滿滿得到了很多讚賞，甚至有人說「看了你的10分鐘影片，抵過我做的40小時功課。」然而，Cindy時不時也會收到一些質疑，多數來自中文世界的網民，「你有沒有問過孩子，他們願不願意生在單親的家庭？」、「你的小孩跟別人不一樣，長大會被霸凌」… Cindy笑說，本來以為自己會很怕酸民，後來總結出來回應妙方，反倒可以用輕鬆的心態見招拆招了，「可以回應的我就盡量去回應，純粹不講道理的我就用不講道理的方式回應」。

Cindy通過試管嬰兒的方式迎來兩位混血寶寶，3歲多的Desi(左)和10個月大的Vince。(Cindy提供)

Desi在一歲半的時候就可以講出自己的故事，通過專門寫給試管嬰兒的繪本，她知道自己是「在醫生的幫忙下，精子跟卵子放在一起，變成一顆小豌豆，小豌豆放到媽媽肚子裡，就變成小寶貝」。但對世界仍然充滿好奇的小孩，每天就是會有很多新的發問。最近，Desi問Cindy，媽媽經常說她很特別，「但我為什麼要特別，為什麼不要跟別人一樣？」

「我就回她說，每個人都很特別，」Cindy說「不管她問什麼，我的主軸都是說：她在一個充滿愛的環境下被生出來，因為我太想要她了。未來我們的家庭會變成什麼樣子，都還有無限的可能。她在我們家裡過得太快樂了，快樂到完全不會覺得她有失去什麼。」