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WSJ：受夠仇亞犯罪 華裔把舊金山推向政治中間派

紐約州預算定案 仇恨犯罪範圍擴大 總額達2370億元

WSJ：受夠仇亞犯罪問題 華裔把舊金山推向政治中間派

記者顏伶如／即時報導
舊金山華裔民眾長年以來一直是左派仰賴的重要票倉，但過去這段期間則對進步派政策提出嚴正批判。圖為舊金山華埠。(新華社)
舊金山華裔民眾長年以來一直是左派仰賴的重要票倉，但過去這段期間則對進步派政策提出嚴正批判。圖為舊金山華埠。(新華社)

在充滿自由派思想的舊金山，46歲中國移民第二代王費爾(Phil Wong，音譯)原本長期投票支持現任官員，但2022年卻加入針對三名自由派教育委員及一名進步派地方檢察長而發起的罷免行動，今年11月選舉打算投票給主張加強打擊犯罪的市長候選人。他說，深愛這座城市的昔日風貌，「希望能再次看到」。

華爾街日報21日報導，舊金山華裔民眾長年以來一直是左派仰賴的重要票倉，但過去這段期間則對進步派政策提出嚴正批判，喊出訴求獲得科技產業支持與贊助。

舊金山全市約81萬人口當中，華裔占約五分之一，登記選民比例則略低。仇亞暴力事件、強調平等(equity)卻不顧學業優秀表現的教育政策、遊民露宿街頭等問題，讓華裔選民特別憤憤不平。雖然今年當中案例已經下降，許多華裔民眾仍對舊金山財產犯罪(property crime)比其他主要城市更為猖獗感到頭疼。

報導指出，要求領取社會福利者必須接受毒品篩檢以及擴大警察權的公投上個月通過，提案獲得華裔選民大力支持，盛況如同2022年對三名教委及檢察長博徹思(Chesa Boudin)的罷免。數據分析機構Data Second指出，華裔選民對領取福利接受毒檢、擴大警察權的支持度，比舊金山整體選民的支持度超過10%至30%。

舊金山市長布里德(London Breed)以及其他三名市長候選人現在都全力爭取華裔選民支持，政治觀察家指出，這次市長選舉將是數十年來選情最嚴峻的考驗之一，舊金山政治立場很可能進一步推向政治中間派。

舊金山州立大學( San Francisco State University)政治學副教授麥克丹尼爾(Jason McDaniel)分析，華裔是能夠決定選舉結果的社群。

疫情期間，校園長期關閉、精英高中不以學業優秀為考量的錄取政策，讓許多華裔選民對當權派政治人物感到不滿；仇亞犯罪案例明顯增加，根據舊金山警方統計，2020年有10起通報案件，2021年增加至60件。

亞裔耆老遭受攻擊的案例頻傳，讓華裔居民尤其氣憤。報導指出，2021年一名84歲泰國裔男子遭受致命攻擊喪生，事發之後博徹思淡化處理，導致後來亞裔選民踴躍加入罷免。博徹思接受紐約時報訪問時，以「耍脾氣」(temper tantrum)描述19歲兇嫌的所作所為，兇嫌遭謀殺罪起訴但辯稱無罪，目前在押候審。

華裔 舊金山 罷免

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