美專家：拜登組聯盟制衡中國 北京坐立難安

美國智庫外交關係協會資深研究員易明(左下)當地時間1日說,總統拜登主張籌組聯盟制衡中國,中方擔心可能比前總統川普政府更難應付。(取自外交關係協會視訊研討會/中央社)

美國 智庫專家易明今天表示,總統拜登 主張籌組聯盟制衡中國 ,中方擔心可能比前總統川普政府更難應付,從中國駐美大使崔天凱近期指美方「換湯不換藥」可看出北京焦慮。

美國智庫外交關係協會(CFR)當地時間1日舉辦視訊研討會,邀請CFR資深研究員易明(Elizabeth Economy)、避險基金橋水聯合公司(Bridgewater Associates)創辦人達里歐(Ray Dalio)及耶魯大學史學家甘迺迪(Paul Kennedy)討論美中競爭等議題。

易明說,拜登政府深知中國威脅,重返川普執政時退出的聯合國人權理事會等國際組織,有助於在聯合國等場域凝聚支持。華府加強與盟邦合作時,北大西洋公約組織(NATO)對亞太安全事務展露興趣,可能促成歐洲與亞洲的美國盟邦形成聯盟,制衡中國。

她表示,北京表面上尋求與華府在氣候變遷等領域合作,實際上擔心拜登政府同樣強硬、又積極重塑國際領袖形象,可能帶來比川普政府更多的問題。

崔天凱1月在「中美接觸42年」線上對話提及,有人鼓吹美國調整策略,聯合盟友制衡中國,在亞太地區重建平衡和秩序合法性,「這種調整可以說是換湯不換藥,很可能重蹈錯誤的覆轍,導致新的失衡,進一步擾亂地區秩序」。

易明對此表示:「只要有人斷言某事會失敗,就代表他們其實在擔心這件事。」

易明說她「非常看好」美國對中政策,提到拜登政府持續對中國大量貨品加徵關稅,未迅速拋棄川普所有政策,是明智之舉。拜登雖重開與中國合作的大門,但以符合美國利益為前提,代表美方不會為合作而合作,是明智政策。

但她警告,兩岸統一是實現「中華民族偉大復興」重要部分,如果中國吸引力不足以說服台灣2300萬自由生活的人民,北京遲早會不惜為台灣一戰,美國和其他重要民主國家必須做好因應準備。

看好中國長遠發展的達里歐以朝貢體系為例,研判北京最終目標並非征服對手或輸出體制。他說,中國想讓經濟與國力強盛,進而發揮影響力,「作戰最佳方式並非打仗,而是提升實力後向對手展現,讓他們失去對抗的動機」。

著有「霸權興衰史」(The Rise and Fall of the Great Powers)的甘迺迪表示,北京未拋棄「韜光養晦」,願意花時間對症下藥,解決西方國家發現的弱點,積極建造航空母艦就是一例。中國不急著與美國為敵,將把拜登上台視為強化自身實力的機會。