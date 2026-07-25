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川普發空氣濾淨牆AI圖 批加拿大野火濃煙入侵美

中國裔加拿大籍女被逮 涉北約實習期間從事間諜活動

川普發空氣濾淨牆AI圖 批加拿大野火濃煙入侵美

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普總統(左)與加拿大總理卡尼。(美聯社資料照)
川普總統(左)與加拿大總理卡尼。(美聯社資料照)

川普總統周六在真實社群(Truth Social)平台發布一張AI生成圖片，圖中描繪一道巨大的空氣濾淨牆矗立在美加邊境，這也讓他對加拿大的批評進一步升級。加拿大野火產生的濃煙持續飄入美國境內，川普因而多次指責渥太華當局。

這張圖片畫面呈現一道橫跨兩國邊境的巨型過濾屏障，上方標語寫著：「北美空氣過濾屏障。潔淨空氣。潔淨邊境。」這道空氣濾淨牆被標註為「MERV 16高效微粒空氣濾網」，屏障左側是加拿大國旗，右側則是美國國旗。

川普17日曾在真實社群發布長文，指控加拿大「蓄意疏失」，未妥善進行森林管理與林木廢棄物清除，導致「骯髒、受汙染、不健康的空氣」入侵美國，並主張美國承受的汙染成本應加進對加拿大商品徵收的關稅。

川普也在世界盃決賽現場，與卡尼並肩而立時提出批評，他說：「我告訴他，你們得想辦法阻止這些野火，別再讓濃煙跑過來汙染我們的空氣。如果我們幫得上忙，我們會幫忙。但也許他們該付我們一些賠償金，或者我們應該對他們加徵關稅。」

面對川普的指控，加拿大總理卡尼本周稍早表示，他在近期與川普的談話中已「說得非常清楚」，加拿大正竭盡全力控制野火。

這些野火產生的濃煙上周籠罩了包括芝加哥、底特律、克里夫蘭、紐約市與波士頓在內的多座城市，觸發大範圍空氣品質警報，部分地區居民甚至觀察到天空呈現橘色、能見度降低。

據路透報導，加拿大各地有數千人因野火撤離，燒毀面積逾729萬英畝，遠超過去十年約255萬英畝的平均值。目前這波煙霾多已消散，但預計下周美國民眾將再次感受到影響。

精華 FAQ

  • 他發布一張描繪美加邊境巨型空氣過濾牆的AI圖，畫面標語寫著「北美空氣過濾屏障。潔淨空氣。潔淨邊境。」並將其標示為MERV 16高效濾網。

  • 川普指控加拿大未妥善管理森林與清除林木廢棄物，讓骯髒空氣飄入美國，還主張把美國承受的汙染成本算進關稅，甚至提到賠償金的可能。

  • 煙霾上周籠罩芝加哥、底特律、克里夫蘭、紐約市與波士頓等城市，觸發大範圍空氣品質警報；加拿大已有數千人撤離，燒毀面積也遠高於近10年平均。

加拿大 川普

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