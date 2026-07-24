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美英擬籌組國際聯盟「保護荷莫茲海峽海上航運」

新華社華盛頓7月24日電
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多艘船舶與油輪在荷莫茲海峽通行。(路透檔案照)
多艘船舶與油輪在荷莫茲海峽通行。(路透檔案照)

據美國《Axios》新聞網站24日報導，美英兩國計劃下周在英國首都倫敦（London）召開一次高級別會議，重點討論組建一個旨在「保護荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）海上航運」的國際聯盟。

報導援引兩名歐洲外交官的話說，會議具體日程和日期還未最終確定，可能召集西方國家及中東地區國家的國防部長和高級軍事指揮官參會。美國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）和美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Jack Keane）可能出席會議。不過，這一消息尚未得到美英官方證實。

報導還援引消息人士的話說，英國和法國近幾月與多國就組建荷莫茲海峽國際聯盟進行了討論，美國希望在此基礎上進一步推進相關磋商。美國希望盟友向該地區部署掃雷艦、海軍艦艇和無人機等裝備，以協助保障航道安全。一名歐洲外交官說：「美國人正在尋找脫身之計，並希望得到我們的協助。」

4月17日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和時任英國首相施凱爾（Keir Starmer）在巴黎（Paris）主持召開國際會議，表示兩國將在條件允許時牽頭一項防禦性多國行動，以保障荷莫茲海峽航運安全。4月22日，法英兩國又在倫敦主持召開為期兩天的多國軍事規劃會議，推進荷莫茲海峽恢復通航相關方案制定工作。馬克宏5月4日重申，法英聯合發起的護航倡議只有在美國和伊朗敵對行動結束後才具備實施條件。

精華 FAQ

  • 美英擬在英國倫敦召開高級別會議，重點討論組建一個國際聯盟，目的是保護荷莫茲海峽海上航運，確保航道與相關船運安全。

  • 報導指出，美國希望盟友向當地部署掃雷艦、海軍艦艇和無人機等裝備，以協助清除威脅、加強巡護並維持荷莫茲海峽航道安全。

  • 法國和英國已在4月多次主辦國際與軍事規劃會議，推進護航方案；馬克宏也強調，該倡議需在美伊敵對行動停止後才具實施條件。

國防部 赫塞斯 荷莫茲海峽

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