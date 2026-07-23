川普關稅再出招 台部分商品適用10%或12.5% 24日生效

圖為去年川普宣布向全球各國徵收關稅。(路透)

美國貿易代表署（USTR）23日宣布，將對主要貿易夥伴加徵10%至12.5%關稅 ，取代美東時間24日凌晨到期的10%暫時關稅。

根據USTR新聞稿與華爾街日報報導，歐盟、台灣、日本、南韓和瑞士 部分未另獲豁免的產品，第301條關稅稅率將依10%或12.5%扣除最惠國待遇（MFN）稅率後計算，詳細規定將另行刊登於《聯邦公報》。

公告另列出五類可獲豁免的產品，其中四類包括若被加徵關稅，可能導致美國國內供應短缺的原物料；可能衝擊整體經濟的產品；無法在美國以足夠數量或合理價格種植、生產，也無法從其他來源取得的產品；以及加徵關稅可能無助於大幅消除調查認定可採取行動的行為、政策及做法的商品。

另一類則是阿根廷、孟加拉、柬埔寨、厄瓜多、薩爾瓦多、歐盟、瓜地馬拉、印尼、約旦、馬來西亞、瑞士、台灣或英國的特定產品，若予以豁免，可鼓勵這些經濟體履行禁止進口強迫勞動商品的承諾，或制定並有效執行相關禁令。

新關稅將於美東時間24日凌晨0時01分生效，正值暫時關稅到期。鋼鐵、鋁、汽車及零件等已另行適用國家安全關稅的商品，不適用新關稅；部分食品與農產品、肥料及能源產品也將獲得豁免。

新關稅依據經常被援引的《1974年貿易法》第301條，被認為更能經得起法律挑戰，一旦實施便可無限期維持，總統也能單方面調整。儘管短期經濟影響預料有限，但貿易專家指出，未來幾個月還有多項關稅措施預定推出，可能進一步推高企業與消費者成本。