川普「Plan C」將出爐 部分國家關稅稅率恐升至12.5%

川普在關稅問題上採取「愈挫愈勇」的策略，隨著他的關稅Plan A遭最高法院裁定非法、Plan B即將在24日到期，外界普遍預期他將推出Plan C，對部分國家課徵12.5%關稅。 路透

美國總統川普 推動的關稅 政策歷經司法挑戰後再度調整，隨著現行10%全球進口關稅將到期，外界預期白宮 本周將公布新版Plan C方案，對部分國家可能課徵最高達12.5%的新關稅，並自下月起對加拿大部分商品加徵50%關稅。

CNN報導，川普在關稅問題上採取「愈挫愈勇」的策略。川普政府自2025年4月依1970年代的國際緊急經濟權力法（IEEPA），大幅提高進口關稅，實際關稅稅率為14.9%，部分中國商品稅率一度超過100%，受影響的進口額約1兆美元。不過，美國最高法院今年2月裁定該措施違法，迫使政府另尋法律依據。

隨後，川普政府引用了一系列其他貿易法推出了「Plan B」，暫時對所有進口商品課徵10%關稅，受影響進口額增至約1.1兆美元，但這些法律的授權範圍更窄、執行速度更慢，也同樣面臨法律挑戰。

如今10%關稅即將失效，川普政府準備推出「Plan C」。外界普遍預期，川普將以高達12.5%的關稅取代將於7月24日到期的10%關稅，該關稅將針對特定國家徵收。此外，對加拿大部分商品徵收50%的關稅也將於下個月生效。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，雖然政府採用的法律依據不斷調整，但整體貿易戰略並未改變，核心目標仍是透過關稅保護美國產業、縮減貿易逆差。市場正密切關注新措施對全球貿易及供應鏈帶來的影響。