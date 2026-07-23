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負責范斯維安 特勤局幹員疑涉洩密遭停職接受調查

記者顏伶如／即時報導
副總統范斯。（歐新社）
副總統范斯。（歐新社）

CNN報導，負責副總統范斯維安的一名美國特勤局(US Secret Service)幹員疑涉嫌洩密，已遭行政停職(administrative leave)並接受內部調查。消息人士說，這名幹員遭控把范斯出差行程細節等消息透露給新聞媒體。

知情人士說，特勤局在追查洩密問題的過程中，查出了透露訊息給媒體的消息來源身分。

根據報導，這名幹員遭到停職之後，正在接受內部事務部門調查，但目前尚不清楚可能受到如何懲處或會不會面臨刑事起訴。

這名特勤局幹員遭控洩露消息給MS Now新聞網站。MS Now新聞網站日前報導，范斯私人出差行程的安排讓負責維安的特勤局團隊幹員感到不滿。報導當中描述范斯行程細節，包括帶兒子搭乘美國陸戰隊(Marine Corps)直升機去上高爾夫球課，但這些項目後來取消。

消息人士指出，這篇報導引起特勤局、聯邦調查局(FBI)以及白宮注意，高層官員對於報導內容詳細描述維安細節感到震怒。

川普政府先前已經宣布，將調查未經授權對媒體的洩密行為。

本月稍早，紐約時報因為報導卡達送給川普總統的新專機有安全問題，四名記者因此收到傳票，要求在聯邦大陪審團面前作證。

精華 FAQ

  • 消息人士指出，該幹員被控向媒體透露范斯的出差行程與維安細節，因此遭行政停職，並交由特勤局內部事務部門進一步調查。

  • 內文提到，洩密內容包含范斯私人出差行程的安排、帶兒子搭乘海軍陸戰隊直升機上高爾夫球課等細節，以及相關維安作業資訊。

  • 因報導詳細揭露維安細節，引起特勤局、FBI與白宮注意，高層對敏感資訊外流相當震怒；目前是否會進一步處分或刑事起訴仍未確定。

范斯 FBI 白宮

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