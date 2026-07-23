我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普能靠武力強行打通荷莫茲海峽？估計要連炸數周、每晚空襲200次

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

川普能靠武力強行打通荷莫茲海峽？估計要連炸數周、每晚空襲200次

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國試圖以空中武力打通荷莫茲海峽，自7月11日起連日空襲伊朗，但伊朗仍不時能擊中商船，這使得多數船東望而卻步。美國海軍前將領與航運業高層認為，美軍密集轟炸可能必須持續數周，才能說服船東重返該水域。

金融時報報導，希臘航運公司Dynacom旗下的兩艘油輪，Kavomaleas與Acheloos，周日夜間在夜色掩護下，試圖緊貼阿曼海岸穿越荷莫茲海峽，卻雙雙遭伊朗飛彈擊中。這兩艘船是當晚唯一未沿伊朗海岸航行的船隻。

美伊停火協議破裂以來，至少有七艘船遇襲。伊朗主要使用無人機、巡弋飛彈及反艦飛彈，並在海峽部署大量高速小艇。7月19日共有創紀錄的85艘小艇出沒。

德黑蘭堅持在戰爭結束前管控海峽交通，要求船隻事先協調過境，並攻擊使用未經授權阿曼航線的船隻。上周僅約30艘油輪通過海峽，不到前一周的三分之一，其中約半數是涉及受制裁石油交易的伊朗船隻。

川普正加派F-16及F-35戰機提供空中掩護。他還威脅，伊朗每次向船隻開火，美國就摧毀伊朗一座橋梁或發電廠。

但伊朗即使只利用漁船上的小型海事雷達，仍能監視船隻，並可將飛彈與無人機藏在島嶼或沿岸的隱蔽位置。

美國第五艦隊前司令多尼根（Kevin Donegan）指出，伊朗不必完全封鎖海峽，只要不時攻擊防護薄弱的目標，就能推高保費、嚇阻船東。

美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）估計，美軍可能需連續數周、每晚發動多達150至200次空襲。如果能摧毀數量有限的機動飛彈發射器，並迫使伊朗無人機從更深入內陸的位置升空，美軍巡邏戰機才更容易攔截。之後可能還需出動兩至三艘軍艦，護送數量相近的商船通行。

航運業擔心，美軍最終還是會縮減部署或撤離，屆時船隻將面對伊朗與阿曼建立的付費通行制度。

物流公司Nippon Express UK執行長威廉斯（Steve Williams）認為，在未停火的情況下，最快的解決方式是大量部署國際部隊護航，或者是與伊朗達成協議，但這代表美國顏面不保。

精華 FAQ

  • 因伊朗不必全面封鎖，只要持續打擊較脆弱目標，就能推高保費並嚇退船東；且飛彈、無人機與小艇可隱蔽部署，使空襲難以立刻消除威脅。

  • 伊朗主要動用無人機、巡弋飛彈與反艦飛彈，並在海峽布置大量高速小艇，同時要求船隻事先協調過境，攻擊未經授權的阿曼航線船隻。

  • 多名專家估計，美軍可能要連續數周、每晚發動150到200次空襲，並搭配2到3艘軍艦護航；航運界則認為國際護航或與伊朗談判才是較快解方。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

整理包／美沙核能協議藏核武擴散風險？川普被疑雙標 6重點一次看

延伸閱讀

連10晚轟炸伊朗 川普：殺害美國士兵 將付數倍代價

連10晚轟炸伊朗 川普：殺害美國士兵 將付數倍代價
美軍再度空襲伊朗 川普稱對所有船隻開放「伊朗除外」

美軍再度空襲伊朗 川普稱對所有船隻開放「伊朗除外」
荷莫茲海峽如何通行？兩條戰時航道、遭攻擊熱區一次看

荷莫茲海峽如何通行？兩條戰時航道、遭攻擊熱區一次看
1天3船遇襲… 美擴大對伊空襲 撤銷伊朗石油出售許可

1天3船遇襲… 美擴大對伊空襲 撤銷伊朗石油出售許可

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
美軍中央司令部對伊朗發動空襲期間，一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。(路透)

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

2026-07-18 01:57

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招