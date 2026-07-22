伊轟船一次 美就炸伊一次…川普要打鎬山 伊朗：侵略藉口

鎬山一處隧道入口可見到車輛。(路透)

美國總統川普 （Donald Trump）22日說，伊朗 每次在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）向船隻開火，美國就將轟炸並摧毀伊朗一座橋樑或發電廠，包括德黑蘭（Tehran）市內及周邊此類設施。此前一天，他還宣稱美國「可能很快」打擊伊朗鎬山（Kuh-e Kolang Gaz / Mount Kolang）地下核設施。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）否認鎬山存在任何核活動，稱美方「執迷」於鎬山話題只是為侵略伊朗編造藉口。

川普21日在白宮會見到訪的黎巴嫩 總統奧恩（Michel Aoun）時對媒體說，美國「可能很快」打擊伊朗鎬山地下核設施。被問及伊朗是否已將離心機轉移至鎬山隧道群時，他說，「我認為他們有可能已經這麼做了，但我們並沒有確鑿記錄」。他還說，除非伊朗擁有核材料，否則光有設施沒有任何意義。「我們追蹤的是材料，那才是關鍵所在」，「我們可能很快就會對該地區實施打擊，而且力度會非常大」。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）當天則說，美軍具備打擊伊朗鎬山地下核設施的能力，但是否打擊要「權衡利弊」。

鎬山位於伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan Province）納坦茲（Natanz）核設施附近，被認為是伊朗最堅固的地下核設施之一。美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）21日援引以色列和美國官員的消息報導說，以色列情報部門認為，伊朗已於2025年秋天將數千台鈾濃縮離心機轉移至位於鎬山的地下隧道內。以方已將上述情報通報美國。

針對美方上述言論，伊朗外交部發言人巴加埃22日表示，伊朗鎬山並無核活動，「美國對鎬山的執迷關注不過是為其侵略、摧毀和蓄意破壞編造藉口」。

同日，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發表聲明，稱如果美軍襲擊伊朗核設施，伊朗將視其為地區衝突升級，所有屬於美國、美國盟友及美國支持者的利益，都將成為伊朗武裝力量強力回擊的目標。

在外交表態針鋒相對的同時，雙方軍事行動仍在持續。美國東部時間21日20時15分，美軍結束對伊朗境內軍事目標新一輪打擊，這是美軍連續第11晚採取此類行動。根據美軍中央司令部（U.S. Central Command）21日在社群媒體發布的消息，打擊目標包括伊朗的軍事行動中心、海上作戰設施、飛機機庫、無人機儲存設施以及軍事後勤基礎設施，「以進一步削弱伊朗在荷莫茲海峽威脅商業航運的能力」。此外，美國海軍持續對伊朗實施海上封鎖，截至21日已使8艘商船改變航向，一艘商船喪失航行能力。

據伊朗媒體22日報導，當天凌晨，包括首都德黑蘭在內的伊朗多地遭到美軍襲擊。目前尚無人員傷亡報告。新華社記者在當地時間22日3時（美東時間21日晚7時30分）看到，德黑蘭防空系統啟動，在夜空中密集攔截不明飛行物，遠處可聽到爆炸聲。

同日，伊朗軍隊使用大量無人機打擊了美軍位於科威特西部的多哈軍營（Camp Doha），目標包括彈藥庫以及地面部隊指揮中心的後勤裝備。多哈軍營據稱是駐西亞美軍的支援中心，有大量美軍人員和裝備部署。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）空天部隊則對美軍位於約旦的費薩爾國王空軍基地（King Feisal Air Base）和哈桑王子空軍基地（Prince Hassan Air Base）發動了飛彈和無人機襲擊，目標是美國F-15戰鬥機的整備機庫以及無人機機庫。伊方稱摧毀了8架全新的MQ-9「死神」（Reaper）無人機，另外2架無人機受到嚴重損壞。另外，伊朗武裝部隊襲擊了位於巴林（Bahrain）的美國亞馬遜公司（Amazon）中央數據基礎設施，該設施被指是美軍軍事資訊交換關鍵站點之一。

22日，約旦武裝部隊發表聲明說，約旦防空系統當天攔截並擊落了來自伊朗的4枚飛彈和4架無人機。另外還有2枚飛彈掉落在偏遠地區，未造成人員傷亡和財產損失。

在美軍傷亡方面，據美國國防部21日聲明，一名美軍士兵17日在伊朗對位於約旦的穆沃費格薩勒提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）的襲擊中失蹤，此人「據信已死亡」。自2月底美國和以色列對伊朗發動大規模軍事行動以來，美軍死亡人數升至18人。