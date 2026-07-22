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魯比歐指示外交官淡化美國科技附有「殺手開關」的說法

記者顏伶如／即時報導
國務卿魯比歐(Marco Rubio)。（路透）
國務卿魯比歐(Marco Rubio)。（路透）

路透22日獨家報導，根據國務院最近發給全球各地美國外交官的一份電文，在白宮一度下令禁止外國人使用美國最先進的人工智慧(AI)模型之後，國務卿魯比歐(Marco Rubio)下令外交官對於外傳美國科技產品附有「殺手開關」(kill switch)的說法做出反駁。俗稱「殺手開關」的裝置是遇到緊急狀況時可以立即關閉、凍結或中斷系統連結的設計。

報導指出，從電文中提供給美國外交官的發言重點(talking points)可以看出，川普政府企圖控制美國科技公司AI模型如何輸出、向誰輸出結果引發國際反彈，美國外交官正努力處理善後。

川普政府今年6月12日以國家安全為由，禁止非美國居民使用人工智慧新創公司Anthropic最先進的模型Mythos與Fable。Anthropic突然在全球範圍全面暫停這些模型的存取權。

亞洲地區科技公司高層主管則利用這次突然變動，大力推銷自家產品做為替代方案。歐洲議員則進一步呼籲應該擺脫美國，達到數位獨立。

川普政府宣布的禁令已於6月稍後解除，負面影響卻餘波盪漾。這道後來取消的命令，加上川普總統6月2日簽署要求AI公司發布模型之前自願提交接受30天網路安全測試的行政命令，透露美國政府想要監管AI公司產品的意圖，甚至希望能在短時間內隨時將產品從盟友手中拿走。

法國籍歐洲議員格魯德勒(Christophe Grudler)說，這些事件證明美國對於關鍵技術確實握有「殺手開關」「而且他們非常願意使用」。

路透報導，國務院7月16日發給全球外交官的電文並未點名Anthropic，也未提及川普6月宣布的禁令或行政命令，僅為反駁「殺手開關」的存在提供論述要點。

電文寫道，發布強大的新技術之前，暫停特定範圍的使用或要求30 天測試期，並不是「殺手開關」。電文寫道，政府並沒有「神奇按鈕」，外界說詞過於誇張，沒有捕捉到美國科技政策的細微差別。

電文當中也指示外交官要對「AI主權論」(AI sovereignty)提出駁斥，並加強宣傳美國AI產品是目前最好的工具，如果要重新建立跟美國AI系統競爭的產品無疑是浪費時間與資源。

精華 FAQ

  • 因外界質疑美國可藉由禁用或控制AI模型，隨時從盟友手中收回科技產品。國務院因此發出電文，要求外交官澄清相關誤解，避免外界將政策解讀為可任意切斷系統。

  • 電文表示，限制特定範圍的使用或要求30天測試期，不等於所謂「殺手開關」。文件強調政府沒有「神奇按鈕」，外界的說法過度誇張，未能反映美國科技政策的實際細節。

  • 因川普政府曾一度禁止非美國居民使用Anthropic最先進模型，讓盟友擔心美國能干預AI供應與輸出。這也促使亞洲業者推銷替代方案，歐洲議員則呼籲加速數位獨立。

魯比歐 國務院 白宮

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