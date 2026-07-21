我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

控中國竊取AI模型 貝森特：美擬調查且可能制裁

中央社華盛頓21日綜合外電報導
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。(歐新社)
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。(歐新社)

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，川普政府將調查中國人工智慧（AI）是否是自美國模型蒸餾出來，並強調政府不支持「智慧財產權竊盜」。

美國財經媒體CNBC報導，中國的開放權重（open-weight）模型正在加速發展，以追趕OpenAI和Anthropic等美國公司的領先產品，引發科技業高層與政府官員擔憂美國在AI競賽中的領先地位可能不保。

中國新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）本月稍早推出Kimi K3模型，在部分行業基準測試中表現超越上述公司。所謂的開放權重，指的是訓練完成的最終參數對外開放下載的模型，但底層程式碼與訓練資料仍未對外公開。

貝森特今天接受福斯財經新聞網（Fox Business）「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目訪問時表示：「如果我們發現，特別是海外模型竊取我們優秀企業的成果，我們有能力針對這種竊盜行為制裁他們。」

貝森特指出，這種竊盜行為的技術術語稱為蒸餾（distillation），這是一種AI訓練方法，即使用一個功能較強大的現有模型輸出，來建構一個規模較小、能力較弱的模型。Anthropic上月曾致函聯邦參議院銀行、住宅和城市事務委員會（U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs），指控中國科技公司阿里巴巴對Anthropic發動迄今「已知規模最大的蒸餾攻擊」。

路透社今天報導，美國與中國計劃在9月舉行關於AI的會談，貝森特將代表美國參與討論。

貝森特今天表示：「我們在許多中國模型上發現我們美國大型語言模型的浮水印，這是無法接受的。我們將在未來幾天或幾週內對此展開調查。」

然而，Anthropic與OpenAI近年來自身也面臨竊取指控。

Anthropic去年9月同意支付15億美元，與一群作者就集體訴訟達成和解，他們指控Anthropic從盜版資料庫中非法下載書籍。「紐約時報」則於2023年控告OpenA與微軟（Microsoft），指控這兩家公司使用其智慧財產來訓練模型，侵害了著作權。

精華 FAQ

  • 他指出，美方懷疑部分中國AI模型可能是從美國大型語言模型蒸餾而來，並使用了美國企業成果與浮水印，認為這涉及智慧財產權竊盜。

  • 貝森特表示，美國將在未來幾天或幾週內展開調查，確認是否存在模型蒸餾與盜用問題；若發現海外模型竊取成果，政府不排除祭出制裁。

  • 因為報導指出，雖然美方批評中國模型疑似竊取，但Anthropic與OpenAI本身也曾遭遇侵權指控，包括蒸餾爭議、盜版書籍訴訟與著作權訴訟。

貝森特 OpenAI 人工智慧

上一則

淡化「介選」威脅 川普：中國已與過去有所不同

下一則

美伊衝突持續擴大 川普稱美方行動「遠未結束」

延伸閱讀

OpenAI、Anthropic指控中企「模型蒸餾」中國副外長駁斥

OpenAI、Anthropic指控中企「模型蒸餾」中國副外長駁斥
傳OpenAI等提供黑名單中企AI模型 華府管制存漏洞

傳OpenAI等提供黑名單中企AI模型 華府管制存漏洞
中國也打算緊縮AI與晶片技術出口管制 限制海外下載「模型權重」

中國也打算緊縮AI與晶片技術出口管制 限制海外下載「模型權重」
OpenAI、Google賣AI模型給黑名單中企 美遏中政策爆漏洞

OpenAI、Google賣AI模型給黑名單中企 美遏中政策爆漏洞

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
美軍中央司令部對伊朗發動空襲期間，一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。(路透)

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

2026-07-18 01:57
川普總統16日晚間9時在白宮發表全國演說。 (歐新社)

川普演說宣布解密文件 指控中國竊2.2億筆選民資料

2026-07-16 22:04

超人氣

更多 >
好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
世界盃／梅西依規定休養 將缺席邁阿密2場比賽、明星賽

世界盃／梅西依規定休養 將缺席邁阿密2場比賽、明星賽
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員