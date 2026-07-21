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淡化「介選」威脅 川普：中國已與過去有所不同

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

美國總統川普21日淡化對中國干涉美國大選的指控，川普稱美國將與中方溝通，並為中國辯護稱，這是很久以前發生的事，認為中國已經與過去有所不同。

不過川普的指控已在共和黨內激起對中國的不滿，被視為川普政治盟友的共和黨籍佛州聯邦眾議員露娜（Anna Paulina Luna）20日寫信給美國國務卿魯比歐，呼籲川普政府應該撤銷逾26.5萬名的中國學生簽證。

川普上周大動作發表全國談話，指控中國長期影響美國選舉，並購買、竊取、入侵美國選民資料，川普也指控中國當年不希望川普在2020年大選中勝選；川普聲稱，中國之所以這麼做，是因為中方知道川普上台對他們不利。

中國外交部發言人林劍日前回應表示，中國沒有興趣也從未干涉美國大選，並稱這些指控「無端抹黑中國」。有報導指出，中方的回應措辭強硬，但並未要求美方撤回言論，也未提出懲罰威脅。

中國國家主席習近平預計9月訪問美國，魯比歐近日指出，習近平9月赴美訪問行程仍按計畫推進中。

川普21日在白宮與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）會面，川普在受訪時淡化中國干涉大選的威脅；川普稱美方準備和中國討論這件事，不過川普也說，這是很久以前發生的事，他認為中國也許已經與過去有些許不同。

川普並表示，美方也對中國採取行動。川普說，「老實說，我們也對他們做了些事。這不是單向的。但我們會與他們對話。」

露娜20日則寫信給魯比歐，呼籲美國國務院撤銷所有旅美中國籍人士的F-1與J-1簽證，同時暫停簽發新的學生簽證。

精華 FAQ

  • 川普21日受訪時淡化相關威脅，表示這類事情是很久以前發生的，他認為中國現在已與過去有所不同，並強調美方會和中方溝通處理。

  • 川普的指控引發共和黨內對中國的不滿。佛州聯邦眾議員露娜甚至致函魯比歐，要求撤銷所有旅美中國學生的F-1與J-1簽證，並暫停核發新簽證。

  • 中國外交部否認干涉美國大選，批評相關說法是無端抹黑。報導指出，中方措辭雖強硬但未要求美方撤回言論；習近平9月訪美行程也仍按計畫推進。

川普 美國大選 魯比歐

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