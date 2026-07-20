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強硬報復？川普：每殺一名美軍 伊朗將付數倍代價

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強硬報復？川普：每殺一名美軍 伊朗將付數倍代價

新華社華盛頓7月20日電
美伊緊張情勢再度升高。（歐新社）
美伊緊張情勢再度升高。（歐新社）

美國總統川普20日在社群媒體發文，暗示美軍在近日出現人員傷亡後將對伊朗發動強硬報復行動。

川普威脅稱，「伊朗每殺害一名美國士兵都將為此付出數倍的代價」，這一指令已傳達給美國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）、美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Cain）等。

美軍中央司令部18日證實，兩名美軍人員17日在約旦境內遭伊朗彈道飛彈和無人機攻擊身亡，另有一人失蹤。次日，美軍又宣布一名美軍人員18日在伊拉克北部引爆一架被擊落的伊朗無人機時身亡。

另據美國有線電視新聞網援引一名美官員的話報導，美軍計劃從歐洲基地增派F-16和F-35戰鬥機，並增調空中加油機。

不過，川普政府並未完全排除尋求外交解決方案的可能性。美國務卿魯比歐（Marco Rubio）19日晚在接受媒體採訪時稱，川普政府「仍然對外交解決方案持開放態度」。他還稱，伊朗「直接或通過來自其他國家的多種管道」仍在向美方釋放訊號，表明「他們希望對話，想要談判」。

川普14日在白宮戰情室召開會議，討論對伊朗大規模進攻計劃，稱「規模將比當前圍繞荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的打擊行動更為廣泛」。他在會議前接受媒體採訪時說，美國對伊朗軍事打擊將持續到「我說夠了為止」。除非伊朗重返談判桌，否則美軍將在下周打擊其橋梁和發電廠。他還表示不排除向伊朗派遣地面部隊的可能性。

精華 FAQ

  • 川普警告稱，伊朗每殺害一名美國士兵，都將付出數倍代價，並已將相關指令傳達給國防部長與美軍高層，顯示美方準備採取更強硬行動。

  • 美軍中央司令部證實，2名美軍在約旦遭伊朗彈道飛彈與無人機攻擊身亡，另有1人失蹤；之後又有1名美軍在伊拉克北部引爆被擊落的伊朗無人機時喪生。

  • 是的。雖然美方計劃從歐洲基地增派F-16、F-35與空中加油機，川普也談到擴大打擊，但國務卿魯比歐表示，美國政府仍對外交解決方案保持開放態度。

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