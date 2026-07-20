我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平9月如期訪美？中國外交部：中美就此保持溝通

英國首相換人 工黨黨魁柏能上台

CNN：川普長子的投資公司緊緊跟隨政府政策 業績一路飆升

記者顏伶如／即時報導
川普長子小川普（Donald Trump Jr.）。（路透）
川普長子小川普（Donald Trump Jr.）。（路透）

CNN報導，自從川普總統二度執政以來，川普長子小川普(Donald Trump Jr.)經營的風險投資公司1789資本(1789 Capital)緊緊跟隨政府政策，業績一路飆升，1789資本所支持的幾家公司所拿到的聯邦資金也大幅成長。川普重返白宮最初500天裡，小川普公司投資的10家國防、航太、軟體公司獲得16億多元的聯邦合約與補助，與前總統拜登執政尾聲同期相比增加超過79%，這還不包括1789資本支持其他新創公司即將拿到總價值超過10億元的聯邦貸款與其他分包合約。

生意行為引發道德質疑且被拿來跟拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)相比，小川普去年在卡達一場論壇上說：「有人說『小川普是下一個杭特‧拜登』，我只能說這是比喻錯誤。」

1789資本支持企業也包括將從政府政策獲得經濟利益的幾家公司，例如直接販賣處方藥物給消費者的BlinkRx、銷售睪固酮的Enhanced Games，以及電子煙製造商Juul。

對於1789資本是否有任何人與川普政府討論投資企業的聯邦合約，1789資本律師克萊爾(Thomas Clare)答道：「答案顯然是否定的。」

小川普透過發言人對CNN表示，並未在合約審核或簽署過程扮演任何角色。

不過，小川普向投資者發表公開談話時，曾提到與川普政府的密切關係就是1789資本的優勢。

去年秋天，他在一場沙烏地阿拉伯商業會議上說：「我們了解政府想做什麼，因為我們協助擬定其中的某些訊息。」他說：「我們雖然處於體制之外，還是可以掌握他們計畫要做些什麼。」

以「愛國資本主義」(patriotic capitalism)自居的1789資本，管理資產去年不到10億元，現在則約有35億元。根據紀錄，其中有相當大的部分來自外國投資者。

非營利獨立監督組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)代理副主席賀德勒-高德特(Dylan Hedtler-Gaudette)指出：「你我薪水當中的某些部分正以稅收扣除的方式流入這些公司口袋，並且延伸到川普家族。」他說：「這讓所有涉及政府合約的決策都蒙上陰影。」

白宮發言人凱利(Anna Kelly)表示，川普從美國公共利益出發，這是民眾以壓倒票數再次支持的原因，並不存在利益衝突。

1789資本是前任美國銀行(Bank of America)董事總經理馬里克(Omeed Malik)與另位兩名金融家共同創立，小川普在2024年11月以合夥人身分加入之後，公司財務規模迅速擴大。

川普二度上台以來，1789資本投資數家政府包商：美國稀土磁鐵製造商Vulcan Elements的獲1789投資的幾個月後，獲得川普政府提供6.2億貸款，研發無人機的國防科技公司安杜里爾(Anduril)獲川普政府承諾供數億資金為美軍製造自動彈藥，並為海關與邊境保護局(CBO)建造監控塔台。

Axiom Space在川普二度執政最初500天拿到3億元政府合約，拜登執政尾聲同期合約僅1.35億。量子計算公司PsiQuantum在5月與商務部簽署價值1億的意向書，1789資本合夥人今年6月在論壇上說，公司最大的持股標的是太空探索科技公司(SpaceX)。

精華 FAQ

  • 因為它投資的企業大幅受惠於聯邦合約、補助與貸款，且多集中在國防、航太、軟體等政策受益產業。媒體質疑其與政府政策過於同步，可能牽涉利益衝突。

  • 包括Vulcan Elements拿到6.2億貸款、Anduril獲數億資金承諾、Axiom Space取得3億元合約，另有PsiQuantum的1億意向書，總體規模明顯高於拜登尾聲同期。

  • 1789資本律師與小川普都表示，沒有人與川普政府討論投資企業的聯邦合約，小川普也稱自己未參與審核或簽署流程；白宮則強調川普是基於公共利益施政。

川普 拜登 小川普

上一則

川普世界盃場邊會卡尼 要加拿大控制野火 防霾害入美

延伸閱讀

川普2.0未利益迴避 兩子大舉投資國防產業

川普2.0未利益迴避 兩子大舉投資國防產業
CNN：川普買股後 在社群網站宣布這些公司利多消息

CNN：川普買股後 在社群網站宣布這些公司利多消息
白宮股市敲鐘 川普為任上新生兒開帳戶存千元

白宮股市敲鐘 川普為任上新生兒開帳戶存千元
川普演說宣布解密文件 指控中國竊2.2億筆選民資料

川普演說宣布解密文件 指控中國竊2.2億筆選民資料

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
川普總統(左)與共和黨參議員葛理漢。(美聯社資料照)

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

2026-07-12 11:23
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
白宮為驟逝的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)降半旗致哀。(路透)

葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀

2026-07-12 13:45

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠