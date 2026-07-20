CNN：川普長子的投資公司緊緊跟隨政府政策 業績一路飆升

川普長子小川普（Donald Trump Jr.）。（路透）

CNN報導，自從川普 總統二度執政以來，川普長子小川普 (Donald Trump Jr.)經營的風險投資公司1789資本(1789 Capital)緊緊跟隨政府政策，業績一路飆升，1789資本所支持的幾家公司所拿到的聯邦資金也大幅成長。川普重返白宮最初500天裡，小川普公司投資的10家國防、航太、軟體公司獲得16億多元的聯邦合約與補助，與前總統拜登 執政尾聲同期相比增加超過79%，這還不包括1789資本支持其他新創公司即將拿到總價值超過10億元的聯邦貸款與其他分包合約。

生意行為引發道德質疑且被拿來跟拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)相比，小川普去年在卡達一場論壇上說：「有人說『小川普是下一個杭特‧拜登』，我只能說這是比喻錯誤。」

1789資本支持企業也包括將從政府政策獲得經濟利益的幾家公司，例如直接販賣處方藥物給消費者的BlinkRx、銷售睪固酮的Enhanced Games，以及電子煙製造商Juul。

對於1789資本是否有任何人與川普政府討論投資企業的聯邦合約，1789資本律師克萊爾(Thomas Clare)答道：「答案顯然是否定的。」

小川普透過發言人對CNN表示，並未在合約審核或簽署過程扮演任何角色。

不過，小川普向投資者發表公開談話時，曾提到與川普政府的密切關係就是1789資本的優勢。

去年秋天，他在一場沙烏地阿拉伯商業會議上說：「我們了解政府想做什麼，因為我們協助擬定其中的某些訊息。」他說：「我們雖然處於體制之外，還是可以掌握他們計畫要做些什麼。」

以「愛國資本主義」(patriotic capitalism)自居的1789資本，管理資產去年不到10億元，現在則約有35億元。根據紀錄，其中有相當大的部分來自外國投資者。

非營利獨立監督組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)代理副主席賀德勒-高德特(Dylan Hedtler-Gaudette)指出：「你我薪水當中的某些部分正以稅收扣除的方式流入這些公司口袋，並且延伸到川普家族。」他說：「這讓所有涉及政府合約的決策都蒙上陰影。」

白宮發言人凱利(Anna Kelly)表示，川普從美國公共利益出發，這是民眾以壓倒票數再次支持的原因，並不存在利益衝突。

1789資本是前任美國銀行(Bank of America)董事總經理馬里克(Omeed Malik)與另位兩名金融家共同創立，小川普在2024年11月以合夥人身分加入之後，公司財務規模迅速擴大。

川普二度上台以來，1789資本投資數家政府包商：美國稀土磁鐵製造商Vulcan Elements的獲1789投資的幾個月後，獲得川普政府提供6.2億貸款，研發無人機的國防科技公司安杜里爾(Anduril)獲川普政府承諾供數億資金為美軍製造自動彈藥，並為海關與邊境保護局(CBO)建造監控塔台。

Axiom Space在川普二度執政最初500天拿到3億元政府合約，拜登執政尾聲同期合約僅1.35億。量子計算公司PsiQuantum在5月與商務部簽署價值1億的意向書，1789資本合夥人今年6月在論壇上說，公司最大的持股標的是太空探索科技公司(SpaceX)。