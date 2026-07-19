伊朗半官方通訊社疑號召刺殺川普 發影片公布車隊路線

一幅巨大的反美、反以色列看板懸掛在伊朗德黑蘭一棟建築上，看板上印有美國總統川普與以色列總理內唐亞胡的圖像。(歐新社)

伊朗 法斯通訊社近日在社群媒體 平台發布1支英文影片，標題是「要去哪裡殺川普 ？」內容聲稱，公布了美國總統川普的車隊前往他在美國佛羅里達州的住所海湖俱樂部會經過的路線。

「中東日報」（Asharq Al-Awsat）17日報導，與伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的法斯通訊社（Fars News Agency）在數個社群媒體平台發布這支影片，包括在其於通訊軟體Telegram開設的頻道。

但根據德通社（DPA）報導，在美國科技業大亨馬斯克（Elon Musk）擁有的社群媒體平台X上傳的影片版本，已經被移除。

影片中除了聲稱顯示川普（Donald Trump）車隊駛往海湖莊園（Mar-a-Lago）的路線，還指出行經的1座橋可能有維安弱點。

不過，影片曝光的路線圖與公開可查到的地圖並不完全相符。且川普車隊在佛州的行經路線已在今年1月變更過，因為之前在原本使用的其中1座機場發現可疑物品。

伊朗領導階層先前已號召為伊朗原最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之死復仇。哈米尼今年2月28日在美國和以色列的聯合空襲中身亡。

川普8日在北大西洋公約組織（NATO）高峰會的記者會上已表明，伊朗正在鎖定攻擊他，「我是伊朗暗殺名單中的頭號人物」。

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