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亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

編譯周芳苑／即時報導
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57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭I...
57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

AI摘要

文章摘要整理：

拉斯維加斯機場一段ICE便衣逮人影片引發爭議，當事人被壓制痛哭時因遭拍攝而離開，隔天又在洛杉磯機場被捕。

移民暨海關執法局(ICE)兩名探員13日在拉斯維加斯機場制伏一名驚恐哭喊的亞裔男子時，發現被人拍攝後隨即轉身離開，獨留該男單手戴著手銬；影片在社群媒體引發強烈公憤並招民選官員批評。該名亞裔男子隔日在洛城機場被捕。

影片顯示，亞裔男在拉斯維加斯的哈利·瑞德國際機場 (Harry Reid International Airport)第三航站倒地痛哭；身著連帽衫的男子和戴面罩的女子試圖將他上銬並拘留，兩人意識到被拍攝時即轉身離開，將亞裔男留在原地。

拉斯維加斯警察局(Las Vegas Metropolitan Police)發現該男並無未執行的逮捕令，解開手銬並通知ICE。

國土安全部(DHS)稱，被上銬的是57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen，音譯)，因簽證過期長時間滯留；阮富隔天(14日)在洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airport)遭ICE探員逮捕，當時他即將登機。DHS發言人說，由於拉斯維加斯機場當時人群聚集，ICE探員未完成逮捕便離開是為了緩和局勢並保障執法人員安全。

內華達州民主黨參議員羅森(Jacky Rosen)在X平台貼文稱，ICE探員未穿制服、沒有身分證明也未配戴密錄器，持續肆無忌憚行事，在社區散播恐懼、嚇跑遊客、損害旅遊經濟。

▲ 影片來源：instagram＠motleymodel（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

內華達州議會拉丁裔黨團(Nevada Latino Legislative Caucus)、亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島民黨團(Asian American Native Hawaiian Pacific Islander Caucus)呼籲對ICE在拉斯維加斯機場的逮捕未遂事件進行調查，並敦促內華達州州隆巴多(Joe Lombardo)解釋聯邦執法機構的透明度和問責機制。

在網路上傳開的錄影畫面顯示，亞裔男倒在地上，一隻手被反綁背後，兩名探員圍著他。

拍攝者當場詢問發生什麼事，男性探員拉下連帽衫的帽子。倒在地上的亞裔男尖叫著說：「我不知道他們在幹嘛！」兩名便衣探員隨即離開。

阮富目前被羈押在加州的ICE處理中心；他2013年5月持簽證合法入境美國，獲准在美停留到2015年5月26日。

DHS聲明稱，阮富因拒絕離境而違法，遣返程序結束前將被拘留。

精華 FAQ

  • 兩名ICE便衣探員在拉斯維加斯機場制伏一名亞裔男子並替他上銬，但發現有人拍攝後隨即離開，留下他獨自倒地，引發社群輿論強烈反彈。

  • DHS指他是57歲越南裔澳洲公民阮富，2013年持簽證入境後逾期滯留，並被稱拒絕離境；他隔天在洛杉磯國際機場準備登機時再度遭ICE逮捕。

  • 內華達州民主黨參議員羅森批評ICE缺乏制服、身分證與密錄器，州內拉丁裔及亞裔太平洋島民黨團也要求調查，質疑聯邦執法透明度與問責。

亞裔 洛杉磯國際機場 ICE

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