美國欲向以色列增派數十架加油機

一架美軍空中加油機從以色列本-古里安機場起飛。（新華社檔案照）

媒體17日報導，美國政府已通知以色列 ，將向以國增派數十架加油機，後續可能擴大對伊朗 的軍事行動。

美國新聞網站《Axios》引述以色列官員的話指出，美國希望在未來幾天內再向以色列派遣數十架加油機，使加油機數量恢復到美以2月底對伊開戰之初的水平。報導稱，美國政府已要求以方接納增派的加油機，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將對此作出最終決定。

美國目前在以色列特拉維夫附近的本古里安機場（Ben Gurion Airport）停放約30架加油機，在以色列南部的拉蒙機場（Ramon Airport）也有數量相當的加油機。

報導指出，美國總統川普（Donald Trump）似乎有意升級戰事，以造成足夠大的破壞，迫使伊朗開放荷姆茲海峽並接受美方在核子問題上的要求。按照美以官員的說法，川普可能在未來幾天內下令升級局勢。

另據以色列第12頻道電視台當天報導，美國正考慮的打擊目標，包括伊朗此前已遭襲擊的核設施。

川普14日在白宮戰情室召開會議，討論對伊朗的大規模進攻計畫，並稱「規模將比當前圍繞荷姆茲海峽的打擊行動更為廣泛」。他在會議前接受媒體採訪時表示，美國對伊朗的軍事打擊將持續到「我說夠了為止」。除非伊朗重返談判桌，否則美軍將在下週打擊其橋樑和發電廠。他還表示不排除向伊朗派遣地面部隊的可能性。

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