川普御用提詞員在預測市場押演說用詞 賺近10萬元遭查

川普2024年11月6日在佛州西棕櫚灘的棕櫚灘郡會議中心，準備就總統大選初步開票結果發表演說前，提詞機操作員裴瑞茲查看提詞機。裴瑞茲目前因疑涉內線交易遭無薪停職。(路透)

CNN 16日報導，2名知情人士透露，負責監管預測市場的「商品期貨交易委員會」（CFTC）正在調查美國總統川普 長期合作的提詞機操作員是否涉及內線交易。

消息人士表示，白宮 員工裴瑞茲（Gabriel Perez）在預測網站Kalshi進行的交易，因疑似涉及內線活動而遭標記。這些交易涉及「提及市場」（mention markets），用戶可押注包括川普在內的公眾人物，將在演說及活動中說出哪些字詞和短語。一名消息人士指出，裴瑞茲從這些交易中獲利超過9萬美元，但這筆錢已遭凍結。

Kalshi將相關發現轉交CFTC，執法部門主管德諾（Robert DeNault）在聲明中表示：「我們的監控團隊迅速標記這些交易並通報CFTC，目前正與監管機構合作並提供協助。」

預測市場今年人氣暴增，這也是目前已知首宗白宮員工被指涉及預測市場內線交易的案例。一名消息人士透露，裴瑞茲已配合CFTC調查。CFTC發言人回應CNN詢問時表示，無法證實或否認已展開調查。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，川普已得知有關裴瑞茲的報導。

李威特說：「他認為這令人深感遺憾，坦白說也是一種恥辱。」她並指出，裴瑞茲已被安排無薪行政休假，川普16日晚間就選舉公正性向全國發表演說時，將改由其他人操作提詞機。

川普3月25日在出席全國共和黨國會委員會（NRCC）年度籌款晚宴並發表演說，照片可見提詞機。(路透)

裴瑞茲是川普長期合作的提詞機操作員，10年來一直隨川普出行並為他工作，也是少數深獲川普信任、可接觸演說內容的幕僚之一，並經常是川普發表演說前最後一個看到講稿的人。川普經常在最後一刻修改公開談話內容，因此兩人合作極為密切，川普也曾聲稱，裴瑞茲是唯一能替他操作提詞機的人。

裴瑞茲的正式職稱是「總統副助理兼技術顧問」，也是白宮薪資最高的幕僚之一；根據提交國會的一份報告，他2026年薪資為17萬5000美元。川普2024年競選時曾稱讚裴瑞茲：「我有個叫蓋比的人。他很出色。我以前遇過一些真的很糟糕的人，但我有蓋比。」

不過，白宮今年稍早曾警告幕僚，不得在預測市場進行內線交易。3月24日的備忘錄告訴員工：「政府雇員為了獲取財務利益而濫用非公開資訊，是非常嚴重的違規行為，絕不容忍。」

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