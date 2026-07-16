川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普 政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡 申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民 發放綠卡。這些公共福利包括糧食券(SNAP)、聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱「白卡」）、住房援助等。相關政策訂20日正式公布，9月18日生效。此舉將使每年數十萬綠卡申請人面臨更嚴格審查。

川普總統曾在2018年第一任期內首次推出這項限制合法移民的措施，並於2020年2月實施，以確保只有能自給自足者才能來美。但這項公共負擔規定後來在民主黨總統拜登政府任內，遭到撤銷。

美國公民及移民服務局（USCIS）在其X平台官方帳號發文表示，「在川普總統領導下，USCIS正在恢復移民必須能夠自食其力的基本原則」，聯邦政府「重申自食其力要求，以保護公共資源，終止任何形同鼓勵移民依賴美國辛勤納稅人的政策」。

移民權益倡議者譴責政府恢復「公共負擔」規定的決定，並表達擔憂。保護移民家庭聯盟(Protecting Immigrant Families Coalition)執行總監卡德納 (Adriana Cadena) 表示，「這項規定直接攻擊移民家庭，對國家健康和經濟安全形成威脅」， 「川普政府的移民決定是基於偏見和政治考量，全然不顧它造成的傷害。」