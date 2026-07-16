國會議員籲川普政府 禁止美企採購中國記憶體晶片

眾院美中戰略競爭特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾。(美聯社資料照)

美國聯邦眾議院 美中戰略競爭特別委員會主席呼籲川普 政府，禁止美國企業採購長鑫存儲及長江存儲的記憶體晶片，以避免人工智慧（AI）基礎建設關鍵零組件的供應依賴中國。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，全球動態隨機存取記憶體（DRAM）短缺之際，蘋果與其他美企試圖向中國半導體廠商採購記憶體晶片，令他感到「憂心」。

穆勒納爾與民主黨籍聯邦眾議員懷賽德（George Whitesides）共同致函商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），指出依賴中國晶片將對「美國國家安全、經濟安全及供應鏈安全造成不可接受的風險」。

根據金融時報取得的這封信，穆勒納爾寫道：「中國主要記憶體製造商皆與中國軍方關係密切…美國企業每採購一次中國記憶體晶片，就是直接資助人民解放軍發展這項關鍵的軍民兩用技術。」

金融時報日前報導，蘋果正在遊說美國政府，希望獲准向長鑫存儲（CXMT）購買晶片。五角大廈今年稍早已將長鑫存儲列入其「中國軍事企業」（Chinese Military Companies）黑名單，儘管這並不禁止蘋果採購長鑫存儲的晶片，卻會提高蘋果面臨的政治風險。

穆勒納爾與懷賽德要求政府，禁止美國企業向任何在「中國軍事企業」名單或商務部出口管制「實體清單」（Entity List）上的企業或機構購買晶片。他們呼籲盧特尼克，將長鑫存儲納入實體清單，並進一步對已名列清單的長江存儲（YMTC）收緊限制。

他們還建議政府與日本、韓國及歐盟合作，採取協調行動，阻止長鑫存儲和長江存儲「利用全球記憶體短缺滲透盟邦供應鏈」。

兩人強調，若允許美企採購長鑫存儲和長江存儲的記憶體晶片，將導致「西方記憶體產能永久削弱」，在AI日益成為美國軍事與經濟力量關鍵元素之際，對中國形成「戰略依賴」。