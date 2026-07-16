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川普今晚發表全國演說 可能談這些議題

國會議員籲川普政府 禁止美企採購中國記憶體晶片

中央社華盛頓16日綜合外電報導
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眾院美中戰略競爭特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾。(美聯社資料照)
眾院美中戰略競爭特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾。(美聯社資料照)

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席呼籲川普政府，禁止美國企業採購長鑫存儲及長江存儲的記憶體晶片，以避免人工智慧（AI）基礎建設關鍵零組件的供應依賴中國。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，全球動態隨機存取記憶體（DRAM）短缺之際，蘋果與其他美企試圖向中國半導體廠商採購記憶體晶片，令他感到「憂心」。

穆勒納爾與民主黨籍聯邦眾議員懷賽德（George Whitesides）共同致函商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），指出依賴中國晶片將對「美國國家安全、經濟安全及供應鏈安全造成不可接受的風險」。

根據金融時報取得的這封信，穆勒納爾寫道：「中國主要記憶體製造商皆與中國軍方關係密切…美國企業每採購一次中國記憶體晶片，就是直接資助人民解放軍發展這項關鍵的軍民兩用技術。」

金融時報日前報導，蘋果正在遊說美國政府，希望獲准向長鑫存儲（CXMT）購買晶片。五角大廈今年稍早已將長鑫存儲列入其「中國軍事企業」（Chinese Military Companies）黑名單，儘管這並不禁止蘋果採購長鑫存儲的晶片，卻會提高蘋果面臨的政治風險。

穆勒納爾與懷賽德要求政府，禁止美國企業向任何在「中國軍事企業」名單或商務部出口管制「實體清單」（Entity List）上的企業或機構購買晶片。他們呼籲盧特尼克，將長鑫存儲納入實體清單，並進一步對已名列清單的長江存儲（YMTC）收緊限制。

他們還建議政府與日本、韓國及歐盟合作，採取協調行動，阻止長鑫存儲和長江存儲「利用全球記憶體短缺滲透盟邦供應鏈」。

兩人強調，若允許美企採購長鑫存儲和長江存儲的記憶體晶片，將導致「西方記憶體產能永久削弱」，在AI日益成為美國軍事與經濟力量關鍵元素之際，對中國形成「戰略依賴」。

精華 FAQ

  • 穆勒納爾與懷賽德致函商務部長，要求禁止美國企業向列入黑名單或實體清單的中國記憶體廠商採購晶片，並盼將長鑫存儲納入限制範圍。

  • 兩人認為中國記憶體製造商與軍方關係密切，若美企持續採購，等於資助軍民兩用技術發展，並可能對美國國安、經濟安全與供應鏈安全造成風險。

  • 報導指出，蘋果正遊說政府允許向長鑫存儲採購，以因應DRAM短缺；但國會議員擔心此舉會讓AI基礎建設關鍵零組件更依賴中國，削弱西方產能。

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