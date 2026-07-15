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紀念250周年 印有川普頭像金色一元硬幣秋天上市

記者胡玉立／即時報導
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鑄幣局紀念建國250周年，將鑄造新的1元金色硬幣，正面是川普頭像。(路透)
鑄幣局紀念建國250周年，將鑄造新的1元金色硬幣，正面是川普頭像。(路透)

財政部長貝森特(Scott Bessent)15日宣布，為紀念美國建國250周年，鑄幣局將鑄造新的1元金色硬幣，硬幣正面印有川普總統頭像。財政部表示，新的1元硬幣比25分硬幣略大，由錳黃銅製成，本身不含黃金，但表面處理類似黃金；硬幣正在費城鑄造生產，訂秋季上市。

貝森特在社媒X平台發文稱，這枚硬幣「頌揚美國價值的力量及國家致力為所有人守護自由的承諾」。硬幣正面是川普頭像，旁邊是「我們信仰上帝」(In God We Trust)字樣；頭像周圍環繞「自由」(Liberty)和「1776-2026」字樣。硬幣背面圖案為一隻鷹，一爪抓箭，另一爪握橄欖枝。

去年公布的幾種硬幣設計草案中，包括川普緊握右拳站在美國國旗前，旁邊寫著「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」。相關草案公布後，隨即引發質疑：貨幣印上仍在世總統肖像是否違法。

華盛頓郵報報導，根據美國法典，「只有已故人士肖像才能出現在美國貨幣和證券上」。根據2020年一項法律，財政部可在2026年鑄造1元硬幣，以紀念美國建國250周年；該法同時規定，任何在世或已故人士的頭像或半身像及任何在世人士肖像，都不得出現在為紀念建國250周年鑄造的任何硬幣背面圖案中。

但貝森特向福斯新聞辯稱，1元硬幣設計合法。他指出，美國貨幣通常禁止使用在世人物肖像，但「美國紀念建國150周年時，曾發行過柯立芝(Calvin Coolidge)紀念幣，所以我們可以將在世總統肖像印在硬幣上」。

鑄幣局設計管理辦公室代理主任沙利文(Megan Sullivan)1月舉行的委員會會議上表示，「鑄幣局和財政部都進行了法律研究，認定（印有川普肖像的硬幣）不違反任何法律。」

自川普第二任期開始以來，他和盟友一直推動重新發行聯邦政府的貨幣和證件，印上他的姓名和肖像；例如發行內頁印有川普頭像的紀念護照、在新印製的百元紙鈔添加他的簽名、也有人提議在24K金幣和250元紀念鈔票上印上總統頭像。

精華 FAQ

  • 硬幣正面印有川普頭像，旁有「In God We Trust」、「Liberty」及「1776-2026」字樣，背面為鷹抓箭與橄欖枝；它採錳黃銅製成，秋季將在費城上市。

  • 財政部表示，鑄幣局與財政部都做過法律研究，認定這項設計不違反相關規定；貝森特也引用歷史案例，主張美國曾有紀念幣使用總統肖像。

  • 爭議焦點在於美國法典與2020年紀念250周年法規似乎限制在世人士肖像出現在貨幣上，因此川普仍在世卻被印上硬幣，引發合法性質疑。

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