在荷莫茲海峽收費？川普改口：更喜歡中東國家投資

美國總統川普。歐新社

美國總統川普 才宣布擬向通行荷莫茲海峽 的船隻收取所載貨物價值的20%作為維安費用，川普14日又指出，基於中東國家與他聯繫，表達他們投資美國的意願，川普決定不收取維安費用。

川普表示，不喜歡收費的概念，更傾向中東國家對美國展開大規模的投資。

川普13日在社群媒體「真實社群」發文指出，美國從今以後將成為荷莫茲海峽的「守護者」，不過川普也表示，基於公平原則，他認為美國所擔負的安全責任應該獲得補償，指任何貨船將被收取所載貨物20%的費用；川普並指出，這項過程將立即開始執行。

不過，川普14日又改口稱不會收取相關費用，指包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林和科威特等中東國家與川普聯繫，表達他們投資美國的意願；川普並指出，這些國家的投資金額會創下紀錄。

川普表示，這樣的做法是可以接受的，因此美國不會收費，川普並表示，他本來就不喜歡收費的概念，但認為美國為世界保護荷莫茲海峽，卻沒有得到補償，這是不公平的。

川普指出，中東國家投資美國，還可以因此獲利，川普也強調說，中東國家將大規模投資美國，而他更喜歡這樣的做法；川普說，這樣做就不會收費。

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