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在荷莫茲海峽收費？川普改口：更喜歡中東國家投資

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普才宣布擬向通行荷莫茲海峽的船隻收取所載貨物價值的20%作為維安費用，川普14日又指出，基於中東國家與他聯繫，表達他們投資美國的意願，川普決定不收取維安費用。

川普表示，不喜歡收費的概念，更傾向中東國家對美國展開大規模的投資。

川普13日在社群媒體「真實社群」發文指出，美國從今以後將成為荷莫茲海峽的「守護者」，不過川普也表示，基於公平原則，他認為美國所擔負的安全責任應該獲得補償，指任何貨船將被收取所載貨物20%的費用；川普並指出，這項過程將立即開始執行。

不過，川普14日又改口稱不會收取相關費用，指包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林和科威特等中東國家與川普聯繫，表達他們投資美國的意願；川普並指出，這些國家的投資金額會創下紀錄。

川普表示，這樣的做法是可以接受的，因此美國不會收費，川普並表示，他本來就不喜歡收費的概念，但認為美國為世界保護荷莫茲海峽，卻沒有得到補償，這是不公平的。

川普指出，中東國家投資美國，還可以因此獲利，川普也強調說，中東國家將大規模投資美國，而他更喜歡這樣的做法；川普說，這樣做就不會收費。

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精華 FAQ

  • 川普13日表示，美國將成為荷莫茲海峽的守護者，並基於公平原則，要求任何貨船繳交所載貨物價值20%的費用，作為維安補償，而且他稱這項措施會立即開始執行。

  • 川普14日表示，因為包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林和科威特等中東國家主動聯繫，表達希望投資美國的意願，所以他決定不再向通行船隻收取維安費。

  • 川普說他不喜歡收費的概念，更偏好中東國家對美國進行大規模投資，並認為這種做法可接受，也能讓美國獲得實際利益，因此不需要再對荷莫茲海峽船隻收費。

川普 荷莫茲海峽

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