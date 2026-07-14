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美軍再度空襲伊朗 川普稱對所有船隻開放「伊朗除外」

編譯中心／即時報導
三個男孩13日在伊朗阿巴斯港附近的荷姆茲海峽淺灘戲水，背景可見爆炸引發的濃煙直竄...
三個男孩13日在伊朗阿巴斯港附近的荷姆茲海峽淺灘戲水，背景可見爆炸引發的濃煙直竄天際。美聯社

美國14日對伊朗目標發動新一輪空襲，美軍也準備重啟對伊朗港口的海上封鎖。美國總統川普在社群平台發文表示，荷莫茲海峽已對「所有船舶」開放通行，唯一例外就是伊朗。

川普14日發文聲稱，這是因為伊朗「充滿謊言、暴力且心懷惡意的領導層，正把自己的國家帶向徹底毀滅的道路」。

川普說，美方將實施「全面封鎖」，但對象僅限於往返伊朗港口的船隻，或載運任何與伊朗有關貨物的船舶。

伊朗西南部14日發生數起爆炸。伊朗國家通訊社報導，布什爾省（Bushehr）副省長賈哈尼安（Ehsan Jahanian）表示，擁有伊朗唯一民用核電廠的港口城市布什爾有四處地點遭到攻擊。

一名因涉及軍事行動而要求匿名的美國官員證實，美軍已發動「數次額外打擊，以消除新出現的威脅」。

負責指揮美軍中東部隊的美國中央司令部表示，自今年4月至6月實施的伊朗港口海上封鎖，將於當地時間14晚間 11時30分（台灣時間15日早上4時）恢復執行。中央司令部說，近期對伊朗的空襲，旨在削弱伊朗軍方攻擊荷莫茲海峽商船的能力。

伊朗革命衛隊則表示，他們於14日夜間向兩艘油輪開火，原因是這兩艘船試圖沿著阿曼海岸航行，而非通過伊朗控制的水域。先前阿聯表示，2艘阿聯油輪在荷莫茲海峽遭伊朗巡弋飛彈擊中。

伊朗軍方也表示，已對美軍位於巴林與約旦的軍事設施發動攻擊。不過，巴林與約旦官員表示，相關攻擊已遭攔截，目前尚未表示是否造成任何損害。

受到美伊交火影響，國際油價14日大幅飆升，國際原油基準布倫特原油價格每桶突破86美元，為一個月來首見。過去24小時內，布倫特原油價格已上漲約12%，創下自戰爭爆發以來最大的單日漲幅之一。

隨著戰事升高，通過荷莫茲海峽的船舶數量也急劇下滑。13日僅有10艘船隻通過該水道，創下一個多月來新低，遠低於戰前平均每天約130艘船舶的通行量。

精華 FAQ

  • 美國14日對伊朗目標發動新一輪空襲，並準備重啟針對伊朗港口的海上封鎖。中央司令部表示，相關封鎖將恢復執行，目的是削弱伊朗軍方攻擊商船的能力。

  • 川普聲稱荷莫茲海峽對所有船舶開放，但唯一例外是伊朗相關船隻。美方將對往返伊朗港口的船隻，以及載運任何與伊朗有關貨物的船舶實施全面封鎖。

  • 受到美伊交火影響，布倫特原油價格一度突破每桶86美元，24小時內上漲約12%。同時，通過荷莫茲海峽的船舶驟減，13日僅10艘，遠低於戰前每天約130艘。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

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