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川普大幅縮減猶他州2座保護區面積 再掀環保爭議

中央社華盛頓13日綜合外電報導
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美國總統川普13日簽署行政命令，將猶他州2處國家保護區的面積大幅縮減至目前的1/...
美國總統川普13日簽署行政命令，將猶他州2處國家保護區的面積大幅縮減至目前的1/10。圖為川普把一支筆遞給了猶他州州長考克斯(Spencer Cox)。(美聯社)

美國總統川普13日簽署行政命令，將猶他州2處國家保護區的面積大幅縮減至目前的1/10，開放數百萬英畝原本受保護的土地，供化石燃料開採及採礦使用。

法新社報導，川普（Donald Trump）在白宮一場活動中簽署這些公告，猶他州州長及兩名聯邦參議員等共和黨官員在旁陪同，並稱此舉是為矯正聯邦政府長期權力過度擴張。

川普說：「我們正在做對於猶他州以及我國人民影響深遠且非常重要的措施。」

此舉讓一場延續10年的角力再次升溫。

川普在2017年第一個總統任期內，便曾著手縮減這兩處國家保護區，但繼任的拜登（Joe Biden）於2021年恢復其原有範圍。

川普第一任期的縮減措施將熊耳國家保護區（Bears Ears National Monument）的面積縮小85%，大階梯—艾斯卡蘭蒂國家保護區（Grand Staircase-Escalante National Monument）則縮小45%。這次縮減幅度更大，兩者分別達91%和90%。

最新行政命令列舉一系列關鍵礦產和能源資源，並強調這些資源對美國的資源自主及國家安全至關重要。

大階梯—艾斯卡蘭蒂國家保護區蘊藏豐富化石資源，占地190萬英畝，在1996年由時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）指定為國家保護區。

占地135萬英畝的熊耳國家保護區，則是因區內保存多處對當地原住民族具有神聖意義的文化遺址，在2016年由時任總統歐巴馬（Barack Obama）公告設立。

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精華 FAQ

  • 他簽署行政命令，將熊耳與大階梯—艾斯卡蘭蒂2處國家保護區大幅縮減，面積降至原本約1/10，並開放數百萬英畝土地供開採與採礦使用。

  • 大階梯—艾斯卡蘭蒂擁有豐富化石資源，1996年由柯林頓指定；熊耳保護區則保存多處原住民族神聖文化遺址，2016年由歐巴馬設立。

  • 因為川普在第一任期就曾縮減過這兩處保護區，後來被拜登恢復，如今再次大幅縮減，等於重啟聯邦保護與地方開發、環保與資源開採的長期衝突。

猶他州 川普 共和黨

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