川普重返白宮 兒子大量投資國防產業

左起：川普次子艾瑞克、川普、川普長子小川普。（路透檔案照）

華盛頓郵報13日報導，川普 總統重返白宮 之後，長子小川普(Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克(Eric Trump)大量投資受益於五角大廈 優先項目與支出的國防產業初創公司，美國利益與川普家族經濟獲利在攸關國家安全的領域產生進一步糾葛。

根據聯邦公開採購資料庫、企業新聞稿以及初創公司追蹤機構PitchBook統計，川普政府把戰爭工具現代化列為國家安全議程核心，與川普兄弟有關的基金已投資十多家國防科技公司以及想跟五角大廈或聯邦機關做生意的公司，這些投資項目絕大多數都是在川普二度執政之後進行。

川普兄弟投資以來，這些公司共計創造至少32億元的政府直接業務，外加大約31億元的未來合約選擇權。其中某些公司被選入獲得預先批准的政府包商候選名單，日後可以獨家競標將近2000億元的政府包案，

川普兄弟擔任成員的投資集團除了把資金投入已經發展成熟的政府包商，例如太空探索科技公司(SpaceX)、國防科技公司安杜里爾(Anduril)，也把資金灌注給知名度較小但推出新一代先進武器的初創公司，研發展品從無人機到人形機器人都有，其中一家公司正與時尚品牌普拉達(Prada)合作設計太空衣，另一家公司正在建造量子電腦。

報導指出，川普家族企業已經把控股範圍擴大到房地產領域之外，包括在加密貨幣、採礦業持有大量股份，但外界對於川普家族在國防科技圈控股程度卻了解較少。根據統計，SpaceX與Anduril在政府直接投資的現金裡約占97%，在獲得保證的未來合約選擇權裡也占42%。

與川普兄弟有關的另外13家初創公司，獲得兩人投資之後，在川普第二任政府期間拿到將近18億元長期聯邦合約以及1.03億元的政府直接現金。

川普兄弟都是川普集團(Trump Organization)副總裁，大舉投資爭取聯邦合約的公司之前，兩人在國防產業都沒有明顯經驗，但經常以愛國主義用詞來描述投資決策。

報導指出，川普兄弟的投資主要投過兩家公司進行：風險投資公司1789資本(1789 Capital)以及美國創投(American Ventures)。在擁有五角大廈業務的15家國防、機器人與AI公司裡，1789資本占了11家。

川普兄弟至少已經為四家無人機公司投資或給予諮詢意見，這些公司都已獲得政府業務。