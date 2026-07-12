葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

川普總統(左)與共和黨參議員葛理漢。(美聯社資料照)

川普 總統周日表示，昨晚他接到共和黨 參議員葛理漢 (Lindsey Graham)生前打給他的最後一通電話。

現年80歲的川普將71歲的葛理漢形容為自己的「家人」，並表示對葛理漢猝逝一事感到極為震驚。

川普接受國家廣播公司(NBC) 「面對新聞界」(Meet the Press)節目主持人韋爾克(Kristen Welker)電話訪問時說：「我昨天接到他的電話，大概是傍晚時分。」

川普說：「他告訴我他今天要上你的節目。」

葛理漢原本是「面對新聞界」周日預定的來賓。

川普說：「他說他剛從烏克蘭回來，剛落地不久。我說：『那真的是段長途旅程。』」

川普說：「他說他有點累，但他想通過『拯救美國法案』(SAVE America Act)，我說：『好，我們會做到的，林賽(葛理漢名)。我們會做到的。我很快就會見到你。』」

川普表示，兩人當時以為隔天(周日)可能會見面。

根據葛理漢辦公室說法，他於周六晚間因「突發疾病」過世。

川普說：「他往後會比生前受到更多的肯定與懷念。」

代表南卡羅來納州的葛理漢是參院最重量級的議員之一，他是川普的親密盟友，兩人經常通電話，也會一起打高爾夫球。

葛理漢長期敦促川普在俄烏戰爭中支持烏克蘭，並在他死前一天，於基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

葛理漢同時也力促川普對伊朗採取強硬立場，主張軍事介入，並認為伊朗領導層是不可靠的談判對象。

儘管葛理漢與川普建立起密切的政治聯盟，但他過去也曾多次不假辭色批評川普。