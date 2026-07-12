葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電
川普總統周日表示，昨晚他接到共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)生前打給他的最後一通電話。
現年80歲的川普將71歲的葛理漢形容為自己的「家人」，並表示對葛理漢猝逝一事感到極為震驚。
川普接受國家廣播公司(NBC) 「面對新聞界」(Meet the Press)節目主持人韋爾克(Kristen Welker)電話訪問時說：「我昨天接到他的電話，大概是傍晚時分。」
川普說：「他告訴我他今天要上你的節目。」
葛理漢原本是「面對新聞界」周日預定的來賓。
川普說：「他說他剛從烏克蘭回來，剛落地不久。我說：『那真的是段長途旅程。』」
川普說：「他說他有點累，但他想通過『拯救美國法案』(SAVE America Act)，我說：『好，我們會做到的，林賽(葛理漢名)。我們會做到的。我很快就會見到你。』」
川普表示，兩人當時以為隔天(周日)可能會見面。
根據葛理漢辦公室說法，他於周六晚間因「突發疾病」過世。
川普說：「他往後會比生前受到更多的肯定與懷念。」
代表南卡羅來納州的葛理漢是參院最重量級的議員之一，他是川普的親密盟友，兩人經常通電話，也會一起打高爾夫球。
葛理漢長期敦促川普在俄烏戰爭中支持烏克蘭，並在他死前一天，於基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面。
葛理漢同時也力促川普對伊朗採取強硬立場，主張軍事介入，並認為伊朗領導層是不可靠的談判對象。
儘管葛理漢與川普建立起密切的政治聯盟，但他過去也曾多次不假辭色批評川普。
川普說，葛理漢在電話中提到自己剛從烏克蘭回來，並表示隔天要上《面對新聞界》節目，還談到希望推動SAVE America Act。 根據葛理漢辦公室說法，他於周六晚間因「突發疾病」過世，川普則在受訪時證實自己接到他生前最後一通電話。 葛理漢是川普的親密盟友，兩人常通電話也會一起打高爾夫球；他長期支持烏克蘭，並主張對伊朗採取更強硬甚至軍事介入的立場。
精華 FAQ
川普說，葛理漢在電話中提到自己剛從烏克蘭回來，並表示隔天要上《面對新聞界》節目，還談到希望推動SAVE America Act。
根據葛理漢辦公室說法，他於周六晚間因「突發疾病」過世，川普則在受訪時證實自己接到他生前最後一通電話。
葛理漢是川普的親密盟友，兩人常通電話也會一起打高爾夫球；他長期支持烏克蘭，並主張對伊朗採取更強硬甚至軍事介入的立場。
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