報導披露新空軍一號安全疑慮 紐時多名記者遭傳喚
「紐約時報」（New York Times）報導，該報披露新空軍一號的安全疑慮後，川普政府已向多名紐時記者發出傳票。
美聯社報導，卡達贈送美國總統川普的新專機上周已開始執飛。
紐約時報報導，昨天發出的傳票要求紐時記者於15日前往曼哈頓的聯邦大陪審團（federal grand jury）作證，並表示聯邦探員已將部分傳票直接送至記者的家中。
白宮和司法部今天未立即就回應置評請求。
紐時委任律師麥克洛（David McCraw）在聲明中表示：「聯邦執法人員出現在新聞記者的家門口，應該會震驚任何相信憲法及其所保障新聞自由的美國人的良知。」
川普本周搭乘新空軍一號前往土耳其參加北大西洋公約組織（NATO）峰會。但他8日離開土耳其時，改搭一架舊型空軍一號專機，前往英格蘭索夫克郡（Suffolk）的麥登豪（Mildenhall）皇家空軍基地，接著換搭新專機返回安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。
川普臨時改搭舊空軍一號離開土耳其的時間點，正值美國與伊朗脆弱的停火協議破裂、美軍對伊朗發動空襲，以及德黑蘭攻擊3個波斯灣阿拉伯國家之際。
由於伊朗與土耳其接壤，而川普離開土耳其時改搭舊空軍一號，引發外界臆測這架由卡達贈送、斥資4億美元進行改裝的新專機，可能缺乏某些先進安全與反制系統。
紐時引述匿名消息來源報導，在特勤局（Secret Service）的要求下，川普改搭舊空軍一號。報導還提到新專機缺乏舊空軍一號具備的部分先進安全功能，其中包括反飛彈能力。
川普駁斥新專機有任何安全疑慮，並在社群媒體發文表示，在麥登豪停留是為了讓當地官兵能夠參觀新專機。
川普向隨行記者否認伊朗相關安全疑慮，是兩架專機一同飛回國的原因。
在被問及是否知悉伊朗對空軍一號構成任何具體威脅時，川普說：「我隨時都面臨威脅，我在他們名單上排名第一。」
白宮隨後否認新空軍一號存在任何安全疑慮。
白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在聲明中表示：「新空軍一號是一架先進客機，配備高規格安全協定，能確保總統及其幕僚的安全。正如總統最近所言，美國有許多敵人正盯著他，我們正運用現有一切工具來應對這些威脅。」
紐時報導，該報收到傳票的記者，包括巴恩斯（Julian E. Barnes）、李普頓（Eric Lipton）、佩傑（Tyler Pager）與施密特（Eric Schmitt）。
今年稍早，司法部也曾發出傳票試圖迫使「華盛頓郵報」（The Washington Post） 和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）記者出庭作證。司法部後來撤回相關傳票。
因為紐時先前報導新空軍一號可能缺乏部分安全與反制系統，川普政府隨後向多名相關記者發出傳票，要求他們赴聯邦大陪審團作證。 傳票要求紐時記者於15日前往曼哈頓的聯邦大陪審團作證，且報導指出，部分傳票甚至由聯邦探員直接送到記者家中。 紐時律師認為執法人員上門找記者令人震驚，會傷害憲法保障的新聞自由；白宮則稱新空軍一號配備高規格安全協定，否認存在安全疑慮。
精華 FAQ
因為紐時先前報導新空軍一號可能缺乏部分安全與反制系統，川普政府隨後向多名相關記者發出傳票，要求他們赴聯邦大陪審團作證。
傳票要求紐時記者於15日前往曼哈頓的聯邦大陪審團作證，且報導指出，部分傳票甚至由聯邦探員直接送到記者家中。
紐時律師認為執法人員上門找記者令人震驚，會傷害憲法保障的新聞自由；白宮則稱新空軍一號配備高規格安全協定，否認存在安全疑慮。
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