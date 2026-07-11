我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

古根漢美術館也在列 紐約31棟建築驗出退伍軍人菌

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

報導披露新空軍一號安全疑慮 紐時多名記者遭傳喚

中央社華盛頓11日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約時報。(美聯社)
紐約時報。(美聯社)

紐約時報」（New York Times）報導，該報披露新空軍一號的安全疑慮後，川普政府已向多名紐時記者發出傳票。

美聯社報導，卡達贈送美國總統川普的新專機上周已開始執飛。

紐約時報報導，昨天發出的傳票要求紐時記者於15日前往曼哈頓的聯邦大陪審團（federal grand jury）作證，並表示聯邦探員已將部分傳票直接送至記者的家中。

白宮和司法部今天未立即就回應置評請求。

紐時委任律師麥克洛（David McCraw）在聲明中表示：「聯邦執法人員出現在新聞記者的家門口，應該會震驚任何相信憲法及其所保障新聞自由的美國人的良知。」

川普本周搭乘新空軍一號前往土耳其參加北大西洋公約組織（NATO）峰會。但他8日離開土耳其時，改搭一架舊型空軍一號專機，前往英格蘭索夫克郡（Suffolk）的麥登豪（Mildenhall）皇家空軍基地，接著換搭新專機返回安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。

川普臨時改搭舊空軍一號離開土耳其的時間點，正值美國與伊朗脆弱的停火協議破裂、美軍對伊朗發動空襲，以及德黑蘭攻擊3個波斯灣阿拉伯國家之際。

由於伊朗與土耳其接壤，而川普離開土耳其時改搭舊空軍一號，引發外界臆測這架由卡達贈送、斥資4億美元進行改裝的新專機，可能缺乏某些先進安全與反制系統。

紐時引述匿名消息來源報導，在特勤局（Secret Service）的要求下，川普改搭舊空軍一號。報導還提到新專機缺乏舊空軍一號具備的部分先進安全功能，其中包括反飛彈能力。

川普駁斥新專機有任何安全疑慮，並在社群媒體發文表示，在麥登豪停留是為了讓當地官兵能夠參觀新專機。

川普向隨行記者否認伊朗相關安全疑慮，是兩架專機一同飛回國的原因。

在被問及是否知悉伊朗對空軍一號構成任何具體威脅時，川普說：「我隨時都面臨威脅，我在他們名單上排名第一。」

白宮隨後否認新空軍一號存在任何安全疑慮。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在聲明中表示：「新空軍一號是一架先進客機，配備高規格安全協定，能確保總統及其幕僚的安全。正如總統最近所言，美國有許多敵人正盯著他，我們正運用現有一切工具來應對這些威脅。」

紐時報導，該報收到傳票的記者，包括巴恩斯（Julian E. Barnes）、李普頓（Eric Lipton）、佩傑（Tyler Pager）與施密特（Eric Schmitt）。

今年稍早，司法部也曾發出傳票試圖迫使「華盛頓郵報」（The Washington Post） 和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）記者出庭作證。司法部後來撤回相關傳票。

精華 FAQ

  • 因為紐時先前報導新空軍一號可能缺乏部分安全與反制系統，川普政府隨後向多名相關記者發出傳票，要求他們赴聯邦大陪審團作證。

  • 傳票要求紐時記者於15日前往曼哈頓的聯邦大陪審團作證，且報導指出，部分傳票甚至由聯邦探員直接送到記者家中。

  • 紐時律師認為執法人員上門找記者令人震驚，會傷害憲法保障的新聞自由；白宮則稱新空軍一號配備高規格安全協定，否認存在安全疑慮。

曼哈頓 紐約時報 川普

上一則

川普政府推低價加油站 每加侖僅3.47元 被發現已悄漲價

延伸閱讀

川普北約峰會後突改搭舊空軍一號返美 紐時揭真相

川普北約峰會後突改搭舊空軍一號返美 紐時揭真相
新機安全疑慮？美伊緊張 川普突改搭舊空軍1號

新機安全疑慮？美伊緊張 川普突改搭舊空軍1號
特勤局建議川普別搭新空軍一號 白宮：搭舊機聲東擊西

特勤局建議川普別搭新空軍一號 白宮：搭舊機聲東擊西
川普本周首搭卡達致贈專機 外界憂安全疑慮

川普本周首搭卡達致贈專機 外界憂安全疑慮

熱門新聞

政府公布新規，難民及政治庇護者等無綠卡的合法居民，自10月1日起將喪失白卡。圖為聯邦醫療服務中心主任奧茲。（路透）

難民、庇護者合法居留無綠卡 10/1起失白卡 4類例外

2026-07-10 05:26
美國總統川普8日在安卡拉舉行的北約峰會上表示，他不想與西班牙有任何往來。 （路透）

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

2026-07-08 08:10
川普政府現正為美國勞工規畫效法澳洲模式的退休儲蓄計畫，目標是讓民眾屆臨退休年齡時，經濟狀況能夠「變好更多」。（路透）

「超級年金」加強版？川普喊讓勞工退休經濟狀況更好

2026-07-07 08:22
川普總統3日在南達科他州拉什摩爾山出席美國建國250周年慶祝活動。（路透）

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

2026-07-04 09:36
勞工部督察長德斯波西托。（美聯社資料照）

政府首度展開H-1B詐欺大規模調查 發出數十張傳票

2026-07-08 08:20
7月4日適逢美國建國250周年，美國之音報導指，北京錫安教會牧師金明日獲釋，並已安全抵達美國洛杉磯。（取材自社群平台Ｘ帳號「中國人權-Human Rights in China」）

北京錫安教會牧師美國慶日獲釋、抵達洛杉磯 家屬感謝川普

2026-07-05 01:38

超人氣

更多 >
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感
屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪

屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪
不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿

不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿