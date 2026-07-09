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西班牙擴大國防支出 川普態度軟化收貿易鞭

中央社馬德里9日綜合外電報導
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川普總統8日在北約峰會結束返回美國的途中，在總統專機空軍一號上對媒體發表談話。(...
川普總統8日在北約峰會結束返回美國的途中，在總統專機空軍一號上對媒體發表談話。(美聯社)

馬德里當局今天表示，美國總統川普數小時前才揚言要中止與西班牙的貿易往來，但隨後已放軟對西班牙的措辭，原因是他得知馬德里近年來大幅增加對北大西洋公約組織的貢獻。

路透報導，川普昨天在土耳其首都安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會上，因國防開支與伊朗戰爭引發的爭端，怒斥西班牙是「糟糕的夥伴」，並下令立即中止與西班牙的所有貿易往來。

在峰會結束返回美國的途中，他在總統專機空軍一號上對媒體表示：「我的確有一些意見，而且現在還是有。但西班牙今天完全改變了態度，西班牙今天非常慷慨。」

被問到西班牙具體做了什麼時，他說：「他們答應支付大筆款項的要求，如果他們沒有這麼做，我們根本連談都不想跟他們談。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）發言人表示，川普這番話被理解為是指馬德里遵守北約先前訂定的國防支出目標，也就是將國防支出提高至占國內生產毛額（GDP）的2%。

桑傑士在峰會上強調，西班牙名目國防支出已增加逾1倍，從2017年占GDP的0.98%，提高至近330億歐元（約377億美元），因此西班牙今年將達成這項目標。他淡化雙方分歧，並表示在峰會期間與川普進行「非常友善」的談話。

不過，川普一再批評西班牙，指責馬德里不願同意北約成員國在2035年前將國防支出提高至占GDP 5%的新目標。西班牙左翼政府表示，增加國防支出不應只是為了達標而增加，而應該根據實際面臨的威脅做出回應，因為若一味提高軍費，將意味著必須削減社會福利。

目前尚不清楚川普放軟措辭後，對他揚言中止貿易往來的威脅將產生何種影響。

當被問及川普下達指示後的下一步舉措時，華府一名官員告訴路透，相關聯邦機構將向川普提供一份可能遭禁運的西班牙產品「清單」。

貿易律師表示，川普可能援引「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act），對西班牙進口商品實施全面或部分禁運。川普首個任期政府曾於2018年對西班牙黑橄欖徵收30%的反傾銷關稅。

精華 FAQ

  • 他先因北約國防支出爭端怒批西班牙，但在得知馬德里近年大幅增加對北約的貢獻後，態度轉為較溫和，並稱西班牙「非常慷慨」。

  • 西班牙總理發言人表示，馬德里已遵守北約先前設定的2%國防支出目標；桑傑士並稱軍費自2017年以來已倍增，今年可望達標。

  • 華府官員表示，相關機構將提供可能遭禁運的西班牙產品清單；貿易律師則指出，川普可能援引IEEPA，對西班牙商品實施全面或部分禁運。

川普 北大西洋公約組織 土耳其

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