法院駁回川普請求 甘迺迪中心外牆不重掛川普姓名

圖為6月13日，工人在甘迺迪表演藝術中心外牆準備施工鷹架，準備依聯邦法官命令拆除川普總統姓名字樣。(路透資料照)

美國聯邦上訴法院8日駁回總統川普 的請求，拒絕在相關訴訟期間，讓他的名字重新出現在「甘迺迪表演藝術中心」（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）外牆。

法新社報導，華府甘迺迪中心 外牆上的川普姓名字樣上月已依據聯邦地區法院法官古柏（Christopher Cooper）的命令拆除。當時古柏裁決，只有國會有權更改該中心名稱。

川普政府及甘迺迪中心董事會隨後向哥倫比亞特區聯邦上訴法院（US Court of Appeals for the District of Columbia）提出上訴，要求暫緩執行古柏的命令。

上訴法院的3名法官今天拒絕這項要求，稱川普姓名字樣「已經移除」，且目前尚未證明此舉會造成「無法彌補的損害」。

法院也駁回甘迺迪中心可能因未恢復川普姓名而蒙受財務損失的主張，並指相關說法「欠缺任何具體事實或證據支持」。

自2025年1月重返白宮 後，川普任命自己為甘迺迪中心董事長，並將他的忠誠支持者安插進入董事會。

董事會在去年12月決議將場館名稱變更為「川普暨甘迺迪表演藝術紀念中心」（The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts），並將川普姓名以大字加在外牆上，位置甚至高於1963年遭暗殺的美國前總統甘迺迪姓名。

川普姓名字樣上月已遭拆除，但拆除後的區域目前仍以白色防水帆布及鷹架覆蓋。

古柏法官要求董事會在7月底前說明為何帆布尚未拆除。

在華府的其他地點，先前就已停止運作的「美國和平研究所」（US Institute of Peace）也被更名為「川普和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace）；美國司法部及農業部外牆懸掛的巨幅布條上也可看見川普肖像。

川普政府同時正尋求將川普的肖像印在新版250元面額鈔票上，以慶祝美國獨立250周年。