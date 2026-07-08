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被判賠女作家580萬 川普不服又上訴

記者胡玉立／即時報導
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曼哈頓聯邦法院8日下令川普支付專欄作家卡洛爾580萬元賠償金及利息，這筆賠償金在...
曼哈頓聯邦法院8日下令川普支付專欄作家卡洛爾580萬元賠償金及利息，這筆賠償金在三年前川普敗訴後已提存於法院。（路透）

最高法院6月29日駁回川普總統上訴請求且未被提出任何異議之後，曼哈頓聯邦法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan) 8日下令支付專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)580萬元賠償金及利息，這筆賠償金在三年前已提存於法院。但卡普蘭下令後，川普律師團又向聯邦第二巡迴上訴法院提起上訴。

2023年5月陪審團裁定，川普曾對卡洛爾性侵和誹謗，應承擔民事責任，以彌補卡洛爾損失，判賠500萬元。根據雙方協議，若最高法院駁回川普要求受理上訴的請求，這筆錢就應該支付給卡洛爾。最高法院6月29日已駁回川普請求。

7日晚間，川普律師提交文件敦促卡普蘭，勿將存於法院的580萬元付給卡洛爾；理由是他們已向最高法請求複議，要求最高法院重新受理其上訴。

CNBC報導，最高法院駁回初次請求後，極少批准同案複議請求；複議希望渺茫。卡普蘭8日駁回川普律師要求，下令支付卡洛爾580萬元。川普律師隨即向美國第二巡迴上訴法院提起上訴。

川普法律團隊聲明表示，「美國人民與川普總統站在一起，要求立即停止所有政治迫害，包括民主黨資助的卡洛爾騙局鬧劇。川普總統將繼續戰勝自由派的法律戰，並繼續專注於他『讓美國再次偉大』的使命。」

川普律師團7日提交卡普蘭的文件指出，「在最高法院訴訟程序仍在進行期間，不能開始追討欠款，目前情況正是如此。協議第8條不允許在重審申請尚未解決的情況下，追討欠款。」

川普律師向最高法院提交的最新重審請願書指出，另一起卡洛爾針對川普在任總統期間發表有關她言論的誹謗訴訟，川普即將請求最高法院審理他是否享有豁免權，所以此案有必要重審。

另一起川普敗訴案，是曼哈頓聯邦法院陪審團於2024年1月裁定，川普需向卡洛爾支付8330萬元賠償金；理由是卡洛爾2019年公開聲稱她曾在1990年代中期於紐約一家百貨公司遭川普強暴，但川普對此強烈否認。

精華 FAQ

  • 曼哈頓聯邦法院法官卡普蘭下令，川普須支付專欄作家卡洛爾580萬元賠償金及利息。這筆款項原已提存於法院，因最高法院駁回上訴請求後而需撥付。

  • 川普律師主張，他們已向最高法院請求複議，程序尚未結束，因此不應先支付欠款；並援引雙方協議內容，認為在重審申請未解決前，不能開始追討款項。

  • 除了這筆580萬元賠償外，卡洛爾另一起訴訟也在2024年1月獲陪審團判決勝訴，法院要求川普支付8330萬元。該案涉及卡洛爾對川普性侵與誹謗的指控。

川普 民主黨

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