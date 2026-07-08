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白宮推「自由燃料」加油站已有25家 首站落費城

編譯周芳苑／即時報導
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白宮宣布推出25家「自由燃料」加油站，為民眾提供更便宜的加油選擇；第一家落腳費城...
白宮宣布推出25家「自由燃料」加油站，為民眾提供更便宜的加油選擇；第一家落腳費城，汽油定價每加侖3.47元。示意圖。(美聯社)

白宮7日在社群平台X上貼文稱，已推出25家「自由燃料」(Freedom Fuel)加油站，為民眾提供更便宜的加油選擇；第一家落腳費城，汽油定價每加侖3.47元，藉此彰顯第47任總統川普。

白宮在X平台上的貼文提到，「川普總統帶頭降低今夏的汽油價格，讓您省下更多錢。」

「自由燃料」專屬網站顯示，網內25家加油站中，20家位於賓州，5家位於新澤西州。

美國汽車協會(AAA)8日發布數據顯示，賓州和新州普通汽油平均價格約為每加侖3.98元和3.86元，全美汽油均價為每加侖3.79元。

白宮並發布一段影片，多位顧客稱讚「自由燃料」新建加油站為他們省錢。其中一位男士說，看到油價下跌非常高興，另一位女士說，有了這些新選擇超級興奮。

另有一位男士說，一開始以為是假新聞，後來發現是真的，很高興，開車經過時不敢相信自己的眼睛，「自由燃料」加油站幫他省下一大筆錢，讓他可以到澤西海岸(Jersey Shore)旅行。

美伊戰爭初期，伊朗軍隊封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，導致航運幾乎癱瘓，汽油價格飆漲；國際能源總署(International Energy Agency)統計，去年全球近34%原油經由該海峽運輸，大部分出口到亞洲。

華府和德黑蘭已針對重新開放荷莫茲海峽談判好幾個星期，雙方於6月中旬簽署諒解備忘錄，希望終結敵對狀態。

然而，美軍中央司令部(U.S. Central Command)稱，美軍為報復伊朗伊斯蘭共和國襲擊三艘在荷莫茲海峽航行的商船，7日對80多個伊朗目標發動攻擊，7日至8日凌晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)對位於科威特和巴林的美國軍事設施發動攻擊。

局勢發展促使川普宣布結束與伊朗的諒解備忘錄，距雙方簽署協議還不到一個月。

川普對記者說，「我認為一切已結束，不想再和他們打交道了。他們是人渣。」此番言論引發油價飆升，8日上午國際基準布蘭特原油價格已超過每桶79.82元。

精華 FAQ

  • 白宮表示目前已推出25家「自由燃料」加油站，其中20家位於賓州、5家位於新澤西州，首家則設在費城，主打提供較便宜的加油選擇。

  • 白宮稱這些站點可提供更便宜油價，費城首站每加侖3.47元；但AAA數據顯示，賓州、新州平均油價分別約3.98元與3.86元，全美均價為3.79元。

  • 報導指出，美伊衝突與荷莫茲海峽局勢惡化引發市場恐慌，美軍與伊朗互相攻擊後，川普宣布終止諒解備忘錄，帶動布蘭特原油價格升至每桶79.82元以上。

白宮 費城 加油站

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